В начале полномасштабного вторжения начальник ГУР Кирилл Буданов не оставался в стороне от работы подчиненных. Бойцы вспоминают, как из-за нехватки людей он сам брался грузить машины.

Своими воспоминаниями о стиле работы руководителя с 24 Каналом поделились военные ГУР МО Украины. Они рассказали, как Буданов сохраняет контакт с фронтом и почему для него важно оставаться рядом с теми, кто выполняет боевые задачи.

Смотрите также Имеет свой стиль, – командир спецподразделения ГУР об участии Буданова в операциях

Что делал Буданов в первые дни вторжения?

В начале войны подразделения ГУР отправили на разные направления, и на местах не хватало людей. Командир спецподразделения ГУР МО Украины Тимур вспомнил, что тогда начальник управления Кирилл Буданов лично брался за работу, которую обычно выполняют военные на местах.

Он лично грузил мою машину, потому что не хватало людей,

– рассказал командир спецподразделения ГУР МО Тимур.

По его словам, командир помогал и с другими машинами. Он вспомнил, что у Буданова после этого были руки в смазке.

Он такой солдат своего государства. На должности, понятно, большой человек, но он солдат, поэтому и мы себя так называем. И он нас так научил, что мы солдаты своего государства в первую очередь,

– добавил командир спецподразделения ГУР МО Тимур.

Буданов навещал бойцов на передовой, лично общался с ними. Это давало возможность военным почувствовать поддержку от руководителя разведки.

"Это мотивирует. Когда ты видишь лично человека, к которому прислушивается вся страна, и видишь его здесь, на позициях, это меняет представление о том, что происходит в районе", – сказал руководитель Департамента активных действий ГУР МО Философ.

Принцип – оставаться с подразделением

По мнению представителя ГУР МО Андрея Юсова, личное присутствие руководителя на передовой редкое явление как в Украине, так и за рубежом. Он подчеркнул, что для Буданова быть вместе со своим подразделением во время выполнения задач является принципиальной позицией.

Для него важно не превращаться в "паркетного генерала",

– сказал Юсов.

Он напомнил, что начальник ГУР имеет боевой путь и до сих пор поддерживает связь с собратьями, с которыми участвовал в спецоперациях.

По словам Юсова, такой подход позволяет Буданову лично видеть ситуацию на фронте, чтобы понимать ее реальное состояние, а не только то, что подают в отчетах. Он отметил, что командир должен владеть ситуацией, чтобы различать, какую информацию ему подают, объективную или такую, где пытаются добавить позитива.

Руководитель направления беспилотных и роботизированных систем ГУР "Борец" рассказал, что считает Кирилла Буданова большим патриотом, ведь все его действия исходят из интересов государства. В своей работе подразделение равняется на деятельность Главного управления разведки, как во время войны, так и во взаимодействии с другими странами.