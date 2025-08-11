Большинство украинцев знает Кирилла Буданова по его выступлениям и интервью. Однако его подчиненным и коллегам глава ГУР известен с другой стороны. Командир спецподразделения ГУР "Шаман" и руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ" рассказали 24 Каналу о совместной работе с Будановым.

Как сотрудники ГУР относятся к Кириллу Буданову?

"Мне приходилось с ним участвовать в операциях. Свой стиль постановки задачи он сохранил по сегодняшний день – такой откровенно непонятный, на первый взгляд. Процесс его выполнения является максимально нелогичным, но вместе с тем, он обеспечивает выполнение задач", – подчеркнул он.

"Шаман" добавил, что задачи, которые ставит глава ГУР и все его движения осуществляются с мыслью о том, какую пользу это принесет государству.

Обратите внимание! ГУР МО 10 августа провело спецоперацию, в результате которой был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Республике Коми в России – на расстоянии более 2000 километров от границы Украины. Дроны ГУР попали в резервуар с нефтепродуктами, что привело к разливу. Также была повреждена установка по переработке газа и газового конденсата, что используется для изготовления пропан-бутана и бензина.

Также руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ" отметил, что подразделения Главного управления разведки, созданы в 2022 году, но имеют большой боевой путь.

"Я горжусь всеми подразделениями Главного управления разведки и горжусь тем, что являюсь частью этого коллектива", – подчеркнул "Философ".

К слову, Кирилл Буданов рассказал о том, как начинал в 2007 году служить в ГУР. Он вспомнил, что в 2008 году, когда был на ночном дежурстве, то получил информацию, что сомалийские пираты захватили судно Faina, которое шло из Николаева в Момбасу и перевозило оружие. Он отметил, что украинские моряки провели в плену 4 месяца – пираты отпустили их, когда получили выкуп. Это, по словам Буданова, была "первая реальная работа", с которой он в тот момент столкнулся.

Он добавил, что основу сотрудников ГУР составляют военные. Также туда берут и людей из гражданской жизни, и из других силовых структур и органов государственной власти.