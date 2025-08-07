Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Буданова в интервью для ютуб-канала Рамины Эсхакзай.

Где родился и вырос Кирилл Буданов?

Глава Главного управления разведки рассказал, что он был абсолютно городским ребенком, потому что родился и вырос в Киеве.

Я родился в Киеве, левый берег – все хорошо,

– сказал Кирилл Буданов.

Генерал отметил, что сначала он жил в Днепровском районе, а затем в Дарницком. Самый первый адрес, по которому жил глава украинской разведки, был расположен между станциями метро Дарница и Черниговская.

К слову, Кирилл Буданов также рассказывал, что к военному делу его тянуло еще с детства. Среди предков генерала также было много людей, связанных с армией и военной разведкой, в частности во времена Второй мировой войны.

По словам генерала, в ближайшем семейном кругу кадровых разведчиков до него, вероятно, не было. Однако среди дальних родственников были и те, кто профессионально занимался этим делом.