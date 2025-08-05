Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью RAMINA, передает 24 Канал.
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Кем Буданов мечтал стать в детстве?
Руководитель ГУР Кирилл Буданов признался, что еще с детства интересовался военным делом. Во время разговора он отметил, что его всегда тянуло к этому. Вероятно, именно поэтому впоследствии он выбрал путь разведчика.
На вопрос, были ли в его семье военные или разведчики, Буданов ответил, что среди предков действительно были участники боевых действий.
Среди предков были. В частности, в годы Второй мировой войны. Там больше военная разведка была. Как раз там мои прадеды принимали участие,
– сказал глава ГУР.
В то же время, по словам Буданова, в ближайшем семейном кругу кадровых разведчиков до него, вероятно, не было. Однако среди дальних родственников были и те, кто профессионально занимался этим делом.
"Кадровый, видимо, первый разведчик в семье. Но, как говорится, дальние родственники – там был один", – резюмировал он.
Ранее Кирилл Буданов поделился, что увлекается коллекционированием почтовых марок. Также он отметил, что украинцы должны сами определять свою стратегическую цель.