Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью RAMINA, передает 24 Канал.

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Кем Буданов мечтал стать в детстве?

Руководитель ГУР Кирилл Буданов признался, что еще с детства интересовался военным делом. Во время разговора он отметил, что его всегда тянуло к этому. Вероятно, именно поэтому впоследствии он выбрал путь разведчика.

На вопрос, были ли в его семье военные или разведчики, Буданов ответил, что среди предков действительно были участники боевых действий.

Среди предков были. В частности, в годы Второй мировой войны. Там больше военная разведка была. Как раз там мои прадеды принимали участие,

– сказал глава ГУР.

В то же время, по словам Буданова, в ближайшем семейном кругу кадровых разведчиков до него, вероятно, не было. Однако среди дальних родственников были и те, кто профессионально занимался этим делом.

"Кадровый, видимо, первый разведчик в семье. Но, как говорится, дальние родственники – там был один", – резюмировал он.

Ранее Кирилл Буданов поделился, что увлекается коллекционированием почтовых марок. Также он отметил, что украинцы должны сами определять свою стратегическую цель.