Как информирует 24 Канал, такое мнение высказал блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер.

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"Последнее интервью нашего начальника ГУР Кирилла Буданова еще раз подтвердило то, что многим уже давно было очевидно: он – не просто глава спецслужбы, а политик национального масштаба. Конечно, современному украинскому государственнику важно демонстрировать не только компетенцию в военных и разведывательных вопросах, но и четкое видение развития страны. И Буданов это прекрасно делает", – отмечает Шнайдер, как подтверждение приводя слова главы ГУР: "Моя задача – сделать страну великой. Мелкие результаты меня не интересуют".

По мнению политолога, это амбициозное заявление, масштаб которого выходит за узкие рамки руководителя военной разведки. Эти слова говорят о политической зрелости человека, который имеет мотивацию в корне изменить страну.

Собственно, об этом же говорит и тезис Буданова о субъектности Украины, и что именно от нее, а не от международных игроков больше всего зависит судьба нашей страны, в том числе модель выхода из войны. Это критично для понимания разницы между сплошным полаганием на помощь из-за рубежа и самодостаточным политическим подходом, который учитывает слова европейских или американских партнеров, но опирается в первую очередь на внутренний ресурс и волю народа,

– продолжает блогер.

Он обращает внимание на еще один важный момент из интервью главы ГУР.

Когда Буданов говорит: "Если Украине нужно – мы готовы убивать, если нужно – строить. Строить, конечно, лучше" – это и есть настоящий патриотизм в действии, результаты которого мы видим чуть ли не каждый день. Когда дроны Главного управления разведки загоняют вражеский флот на дальние стоянки. Когда горят российские склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и многое другое. Когда спецназовцы ГУР выбивают врага из очередного населенного пункта, как было на днях в селе Зеленый Гай,

– перечисляет эксперт.

Напоследок он вспоминает тот факт, что ключевым фактором для безопасности Украины, ее обороны, развития и международной позиции Буданов считает единство страны.

"Имея общественное единство, мы можем творить чудеса, но без него страна может потерять будущее. Это утверждение звучит особенно остро на фоне последних скандалов с антикоррупционной инфраструктурой, соответствующими недоразумениями между властью, гражданским обществом, военным сообществом. Такие вещи разъединяют страну, делая ее удобной мишенью для нашего общего врага. И то, что Буданов уделяет этому ключевое внимание, как и другие его стратегические утверждения – это действительно признаки политика, способного превратить амбиции в системные изменения на национальном уровне", – констатирует Михаил Шнайдер.