Як інформує 24 Канал, таку думку висловив блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер.

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"Останнє інтерв'ю нашого начальника ГУР Кирила Буданова ще раз підтвердило те, що багатьом вже давно було очевидно: він – не просто очільник спецслужби, а політик національного масштабу. Звісно, сучасному українському державнику важливо демонструвати не лише компетенцію у військових та розвідувальних питаннях, а й чітке бачення розвитку країни. І Буданов це прекрасно робить", – зазначає Шнайдер, як підтвердження наводячи слова очільника ГУР: "Моя задача – зробити країну великою. Дрібні результати мене не цікавлять".

На переконання політолога, це амбітна заява, масштаб якої виходить за вузькі рамки керівника військової розвідки. Ці слова кажуть про політичну зрілість людини, яка має мотивацію докорінно змінити країну.

Власне, про це ж каже й теза Буданова про суб'єктність України, і що саме від неї, а не від міжнародних гравців найбільше залежить доля нашої країни, в тому числі модель виходу з війни. Це критично для розуміння різниці між суцільним покладанням на допомогу з-за кордону і самодостатнім політичним підходом, який враховує слова європейських чи американських партнерів, але спирається в першу чергу на внутрішній ресурс та волю народу,

– продовжує блогер.

Він звертає увагу на ще один важливий момент з інтерв'ю голови ГУР.

Коли Буданов каже: "Якщо Україні потрібно – ми готові вбивати, якщо потрібно – будувати. Будувати, звичайно, краще" – це і є справжній патріотизм в дії, результати якого ми бачимо чи не щодня. Коли дрони Головного управління розвідки заганяють ворожий флот на дальні стоянки. Коли палають російські склади, аеродроми, нафтопереробні заводи й багато іншого. Коли спецпризначенці ГУР вибивають ворога з чергового населеного пункту, як було днями у селі Зелений Гай,

– перераховує експерт.

Наостанок він згадує той факт, що ключовим фактором для безпеки України, її оборони, розвитку і міжнародної позиції Буданов вважає єдність країни.

"Маючи суспільну єдність, ми можемо творити дива, але без неї країна може втратити майбутнє. Це твердження звучить особливо гостро на тлі останніх скандалів з антикорупційною інфраструктурою, відповідними непорозуміннями між владою, громадянським суспільством, військовою спільнотою. Такі речі роз'єднують країну, роблячи її зручною мішенню для нашого спільного ворога. І те, що Буданов приділяє цьому ключову увагу, як і інші його стратегічні твердження – це дійсно ознаки політика, здатного перетворити амбіції на системні зміни на національному рівні", – констатує Михайло Шнайдер.