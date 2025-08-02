Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

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Як довго у світі відчуватимуть наслідки війни в Україні?

Буданов висловив сумнів, що у 2022 році європейські та американські партнери України стратегічно не усвідомлювали, що війна Росії проти України вийде за межі локального конфлікту.

І, на жаль, я не певен, що навіть зараз всі розуміють, які будуть наслідки цієї війни. Навіть після того, як, я сподіваюся, вона завершиться все ж таки в найближчий час,

– додав глава ГУР.

Він також наголосив, що глобальні наслідки від війни в Україні "будуть відчуватись ще багато років" і у багатьох країнах світу.

Крім того, за словами Буданова, темпи війни в Україні сповільнилися. Він зазначив, що причиною цьому є технологічний прогрес.