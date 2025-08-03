Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью для Натальи Мосейчук.

Смотрите также "Должны везде иметь интерес": Буданов заинтриговал участием Украины в проекте "Большой Туран"

На какую мысль навело Буданова его хобби?

Буданов на примере своего хобби привел примеры стран, которые прекратили существование в течение последних 150 лет. Он отмечает, что ни одно государство не застраховано от такого сценария.

Вот я коллекционирую марки, я филателист... Это хобби возникло не так давно, 150 лет назад максимум: большинство марок 1900-х годов. Пересматривая свою коллекцию, я в какой-то момент понял, что очень много стран, марки которых рассматриваю, уже не существуют. А это было не так давно. Поэтому, все эти разговоры о том, что "не может какая-то страна просто взять и исчезнуть из-за тех или иных событий" – это ложь. Даже где-то семь стран в Европе прекратили существование,

– подчеркнул глава ГУР.

Он также отметил, что украинцы должны самостоятельно определить свою стратегическую цель и видение будущего.

"Мы должны четко ответить себе: кто мы и куда идем. Если этого не сделаем сами – нам попытаются навязать этот ответ. Лучше сформулировать свою цель самостоятельно и уже потом выбирать инструменты для ее достижения", – заявил Буданов.

Глава ГУР добавил, что в противном случае есть риск, что Украина "станет лишь частью истории – сюжетом для очередной марки".

К слову, Буданов также прокомментировал 4 сценария для Украины от аналитиков JPMorgan. Он отметил, что их не стоит воспринимать как догму, ведь это лишь возможные варианты развития событий.