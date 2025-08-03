Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

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На яку думку навело Буданова його хобі?

Буданов на прикладі свого хобі навів приклади країн, які припинили існування впродовж останніх 150 років. Він зазначає, що жодна держава не застрахована від такого сценарію.

От я колекціоную марки, я філателіст... Це хобі виникло не так давно, 150 років тому максимум: більшість марок 1900-х років. Передивляючись свою колекцію, я в якийсь момент зрозумів, що дуже багато країн, марки яких роздивляюсь, вже не існують. А це було не так давно. Тож, всі ці розмови про те, що "не може якась країна просто взяти і зникнути через ті чи інші події" – це брехня. Навіть десь сім країн в Європі припинили існування,

– наголосив очільник ГУР.

Він також зазначив, що українці мають самостійно визначити свою стратегічну мету та бачення майбутнього.

"Ми повинні чітко відповісти собі: хто ми і куди йдемо. Якщо цього не зробимо самі – нам спробують нав’язати цю відповідь. Краще сформулювати свою мету самостійно і вже потім обирати інструменти для її досягнення", – заявив Буданов.

Голова ГУР додав, що у протилежному випадку є ризик, що Україна "стане лише частиною історії – сюжетом для чергової марки".

До слова, Буданов також прокоментував 4 сценарії для України від аналітиків JPMorgan. Він наголосив, що їх не варто сприймати як догму, адже це лише можливі варіанти розвитку подій.