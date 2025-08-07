Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова в інтерв'ю для ютуб-каналу Раміни Есхакзай.

Де народився та виріс Кирило Буданов?

Очільник Головного управління розвідки розповів, що він був абсолютно міською дитиною, бо народився та виріс у Києві.

Я народився в Києві, лівий берег – все добре,

– сказав Кирило Буданов.

Генерал зазначив, що спочатку він мешкав у Дніпровському районі, а потім у Дарницькому. Найперша адреса, за якою жив глава української розвідки, була розташована між станціями метро Дарниця та Чернігівська.

До слова, Кирило Буданов також розповідав, що до військової справи його тягнуло ще з дитинства. Серед пращурів генерала також було багато людей, пов'язаних з армією та військовою розвідкою, зокрема в часи Другої світової війни.

За словами генерала, у найближчому родинному колі кадрових розвідників до нього, ймовірно, не було. Проте серед дальніх родичів були й ті, хто професійно займався цією справою.