Про це в інтерв'ю RAMINA розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Чи бере ГУР інформацію від повій?

Так, під час інтерв'ю Буданову навели приклад, як один чоловік скористувався послугами повії для того, щоб провести оперативну роботу. Очільник розвідки відповів, що не бачить у цьому жодної проблеми.

Знаєте, це може звучати там якось неприємно для когось, аморально, там, і так далі… Ну, а що робити, якщо потрібно? І є от такий шлях досягнення мети,

– зауважив він.

Кирило Буданов підтвердив, що українська розвідка продовжує традиції британських колег, які нерідко використовували працівниць борделів для збору інформації.

"Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні?", – зауважує очільник ГУР.

Як вказав голова розвідки, саме від повій вдалося здобути кілька унікальних інформацій – речі, які ГУР не могло б дізнатися в принципі.

До речі, у тому таки інтерв'ю Буданов розповів про те, кого легше вербувати – чоловіків чи жінок, та розповів, у чому саме полягає причина.