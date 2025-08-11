Більшість українців знає Кирила Буданова за його виступами та інтерв'ю. Проте його підлеглим та колегам глава ГУР відомий з іншого боку. Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" та керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ" розповіли 24 Каналу про спільну роботу з Будановим.

До теми Буданов сказав, хто із союзників Росії становить для України найбільшу загрозу

Як співробітники ГУР ставляться до Кирила Буданова?

"Мені доводилося з ним брати участь в операціях. Свій стиль постановки завдання він зберіг по сьогоднішній день – такий відверто незрозумілий, на перший погляд. Процес його виконання є максимально нелогічним, але разом з тим, він забезпечує виконання завдань", – наголосив він.

"Шаман" додав, що завдання, які ставить глава ГУР та всі його рухи здійснюються з думкою про те, яку користь це принесе державі.

Зверніть увагу! ГУР МО 10 серпня провело спецоперацію, внаслідок якої було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка" у Республіці Комі в Росії – на відстані понад 2000 кілометрів від кордону України. Дрони ГУР влучили у резервуар з нафтопродуктами, що призвело до розливу. Також було пошкоджено установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Також керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ" зазначив, що підрозділи Головного управління розвідки, створені у 2022 році, але мають великий бойовий шлях.

"Я пишаюсь всіма підрозділами Головного управління розвідки і пишаюсь тим, що є частиною цього колективу", – підкреслив "Філософ".

До слова, Кирило Буданов розповів про те, як починав у 2007 році служити у ГУР. Він згадав, що у 2008 році, коли був на нічному чергуванні, то отримав інформацію, що сомалійські пірати захопили судно Faina, яке йшло з Миколаєва до Момбаси та перевозило зброю. Він зазначив, що українські моряки провели в полоні 4 місяці – пірати відпустили їх, коли отримали викуп. Це, за словами Буданова, була "перша реальна робота", з якою він в той момент стикнувся.

Він додав, що основу співробітників ГУР складають військові. Також туди беруть і людей з цивільного життя, і з інших силових структур і органів державної влади.