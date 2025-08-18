Из-за вражеской оккупации начало приходить в упадок много украинских курортов, среди которых и Кирилловка, что в Запорожской области. Пользователи соцсетей поделились шокирующими кадрами.

Как сейчас выглядит Кирилловка?

Учитывая кадры, которые завирусились в сети, они были сняты в августе этого года.

"На первом видео видно, что все побережье Азовского моря фактически усеяно медузами в перемешку с кучей водорослей. Такая комбинация создает своеобразное желе, которое раскачивают волны. К слову, медузы достаточно большие, поэтому контакт с ними в воде может закончиться ожогами и аллергией", – пишут журналисты.

На другом видео можно увидеть, что море немного чище, однако медузы в воде все же есть. Водорослей меньше, однако плавать в таком море также опасно.

"Кроме того, эти видео объединяют не только медузы и водоросли, но и отсутствие людей. Ролики снять в пик сезона, ведь в августе на Азовском море обычно яблоку не было, где упасть, однако российская оккупация это изменила", – отмечают в "Телеграфе".

В комментариях пользователи отметили что даже природа против российской оккупации, поэтому море так выглядит.

Что происходит на пляжах Кирилловки?