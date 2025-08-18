Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
Как сейчас выглядит Кирилловка?
Учитывая кадры, которые завирусились в сети, они были сняты в августе этого года.
"На первом видео видно, что все побережье Азовского моря фактически усеяно медузами в перемешку с кучей водорослей. Такая комбинация создает своеобразное желе, которое раскачивают волны. К слову, медузы достаточно большие, поэтому контакт с ними в воде может закончиться ожогами и аллергией", – пишут журналисты.
На другом видео можно увидеть, что море немного чище, однако медузы в воде все же есть. Водорослей меньше, однако плавать в таком море также опасно.
"Кроме того, эти видео объединяют не только медузы и водоросли, но и отсутствие людей. Ролики снять в пик сезона, ведь в августе на Азовском море обычно яблоку не было, где упасть, однако российская оккупация это изменила", – отмечают в "Телеграфе".
В комментариях пользователи отметили что даже природа против российской оккупации, поэтому море так выглядит.
Что происходит на пляжах Кирилловки?
- Россияне оккупировали Кирилловку в 2022 году, после этого туризм там остановился. По данным медиа, только в 2019 году этот курорт посетило более 1,5 миллиона человек.
- Кирилловка была настоящей жемчужиной Азовского побережья, однако с приходом россиян все изменилось.
- Пляжи в поселке практически пустые, а вместо туристов на улицах – одиночные прохожие.
- Ранее по набережной было трудно пройти из-за большого количества туристов, однако сегодня она также пустует. От былой популярности курорта теперь не осталось и следа.