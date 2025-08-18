Про це пише 24 Канал з посиланням на "Телеграф".
Дивіться також Росія вдарила по Запоріжжю балістикою: є жертви, щонайменше 30 людей постраждали
Який зараз має вигляд Кирилівка?
З огляду на кадри, які завірусилися в мережі, вони були зняті в серпні цього року.
"На першому відео видно, що все узбережжя Азовського моря фактично усіяне медузами в перемішку з купою водоростей. Така комбінація створює своєрідне желе, яке розгойдують хвилі. До слова, медузи досить великі, тому контакт з ними у воді може закінчитись опіками та алергією", – пишуть журналісти.
На іншому відео можна побачити, що море трохи чистіше, однак медузи у воді все ж є. Водоростей менше, однак плавати у такому морі також небезпечно.
"Окрім того, ці відео об'єднують не тільки медузи та водорості, а й відсутність людей. Ролики зняти в пік сезону, адже у серпні на Азовському морі зазвичай яблуку не було, де впасти, однак російська окупація це змінила", – зазначають у "Телеграф".
У коментарях користувачі зазначили що навіть природа проти російської окупації, тому море так виглядає.
Що відбувається на пляжах Кирилівки?
- Росіяни окупували Кирилівку у 2022 році, після цього туризм там зупинився. За даними медіа, лише у 2019 році цей курорт відвідало понад 1,5 мільйона людей.
- Кирилівка була справжньою перлиною Азовського узбережжя, однак з приходом росіян все змінилося.
- Пляжі у селищі практично порожні, а замість туристів на вулицях – поодинокі перехожі.
- Раніше набережною було важко пройти через велику кількість туристів, однак сьогодні вона також пустує. Від колишньої популярності курорту тепер не залишилося й сліду.