18 серпня, 20:01
Безлюдно, а пляж на вигляд як болото: на що Росія перетворила популярний курорт в Україні

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Через російську окупацію почало занепадати багато українських курортів, зокрема і на узбережжі Азовського моря, серед яких і Кирилівка, що на Запоріжжі.
  • У мережі показали, на що Росія перетворила цей популярний курорт в Україні.

Через ворожу окупацію почало занепадати багато українських курортів, серед яких і Кирилівка, що в Запорізькій області. Користувачі соцмереж поділилися шокуючими кадрами.

Який зараз має вигляд Кирилівка?

З огляду на кадри, які завірусилися в мережі, вони були зняті в серпні цього року.

"На першому відео видно, що все узбережжя Азовського моря фактично усіяне медузами в перемішку з купою водоростей. Така комбінація створює своєрідне желе, яке розгойдують хвилі. До слова, медузи досить великі, тому контакт з ними у воді може закінчитись опіками та алергією", – пишуть журналісти.

На іншому відео можна побачити, що море трохи чистіше, однак медузи у воді все ж є. Водоростей менше, однак плавати у такому морі також небезпечно.

"Окрім того, ці відео об'єднують не тільки медузи та водорості, а й відсутність людей. Ролики зняти в пік сезону, адже у серпні на Азовському морі зазвичай яблуку не було, де впасти, однак російська окупація це змінила", – зазначають у "Телеграф".

У коментарях користувачі зазначили що навіть природа проти російської окупації, тому море так виглядає. 

Що відбувається на пляжах Кирилівки?

  • Росіяни окупували Кирилівку у 2022 році, після цього туризм там зупинився. За даними медіа, лише у 2019 році цей курорт відвідало понад 1,5 мільйона людей.
  • Кирилівка була справжньою перлиною Азовського узбережжя, однак з приходом росіян все змінилося.
  • Пляжі у селищі практично порожні, а замість туристів на вулицях – поодинокі перехожі.
  • Раніше набережною було важко пройти через велику кількість туристів, однак сьогодні вона також пустує. Від колишньої популярності курорту тепер не залишилося й сліду.