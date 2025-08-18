Через ворожу окупацію почало занепадати багато українських курортів, серед яких і Кирилівка, що в Запорізькій області. Користувачі соцмереж поділилися шокуючими кадрами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Який зараз має вигляд Кирилівка?

З огляду на кадри, які завірусилися в мережі, вони були зняті в серпні цього року.

"На першому відео видно, що все узбережжя Азовського моря фактично усіяне медузами в перемішку з купою водоростей. Така комбінація створює своєрідне желе, яке розгойдують хвилі. До слова, медузи досить великі, тому контакт з ними у воді може закінчитись опіками та алергією", – пишуть журналісти.

На іншому відео можна побачити, що море трохи чистіше, однак медузи у воді все ж є. Водоростей менше, однак плавати у такому морі також небезпечно.

"Окрім того, ці відео об'єднують не тільки медузи та водорості, а й відсутність людей. Ролики зняти в пік сезону, адже у серпні на Азовському морі зазвичай яблуку не було, де впасти, однак російська окупація це змінила", – зазначають у "Телеграф".

У коментарях користувачі зазначили що навіть природа проти російської окупації, тому море так виглядає.

Що відбувається на пляжах Кирилівки?