У меня четверо внуков, я очень не хочу, чтобы они даже слышали о следующей войне, – Кэллог в Киеве
- Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетил Киев и отметил важность мира, выражая желание, чтобы его внуки даже не слышали о следующих войнах.
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог посетил Киев. Он отметил о важности достижения мира.
Кэллог отметил, что не хочет, чтобы его внуки слышали о следующих войнах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственного корреспондента.
Что сказал Келлог о войне?
Кит Келлог рассказал, что имеет четверо внуков и очень не хочет, чтобы они "даже не слышали о следующей войне".
Я хочу, чтобы никто из них не знал о реалиях войны... Мы хотим, чтобы не было больше уничтожения, смертей, разрушений. Не только для взрослых, а и для детей. Мы не хотим, чтобы похищали детей,
– отметил спецпредставитель Трампа.
Он добавил, что Мелания Трамп даже написала письмо диктатору Путину с требованием вернуть детей.
"Мы, как взрослые люди, имеем на себе обязанность – сделать все, чтобы наши дети выросли в нормальных условиях. Мы должны их защищать. Если мы не защитим наших детей в наших странах, значит нам не удалось сделать то, что мы имели", – сказал Келлог.
Другие высказывания Келлога в Киеве
- Кэллог отметил, что личное общение с украинскими военными более убедительное, чем официальные отчеты. Он планирует поделиться полученной информацией со Штатами.
- Генерал в отставке также отметил, что достигать мира сложнее, чем воевать. Он надеется на мир уже к 2026 году.
- Кроме того, спецпосланник Трампа отметил, что кколичество убитых и раненых в войне России против Украины больше, чем это было для США во Второй мировой войне.