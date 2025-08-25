Спецпредставитель президента США по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог посетил Киев. Он отметил о важности достижения мира.

Кэллог отметил, что не хочет, чтобы его внуки слышали о следующих войнах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственного корреспондента.

Что сказал Келлог о войне?

Кит Келлог рассказал, что имеет четверо внуков и очень не хочет, чтобы они "даже не слышали о следующей войне".

Я хочу, чтобы никто из них не знал о реалиях войны... Мы хотим, чтобы не было больше уничтожения, смертей, разрушений. Не только для взрослых, а и для детей. Мы не хотим, чтобы похищали детей,

– отметил спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что Мелания Трамп даже написала письмо диктатору Путину с требованием вернуть детей.

"Мы, как взрослые люди, имеем на себе обязанность – сделать все, чтобы наши дети выросли в нормальных условиях. Мы должны их защищать. Если мы не защитим наших детей в наших странах, значит нам не удалось сделать то, что мы имели", – сказал Келлог.

