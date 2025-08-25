Кэллог подчеркнул важность возвращения похищенных детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Что Кэллог заявил о письме Мелании Трамп Путину?

По словам Келлога, главное внимание в обращении было сосредоточено на вопросе возвращения детей, пострадавших от войны. Кэллог отметил, что тема особенно близка ему лично.

У меня четверо внуков, я очень не хочу, чтобы они слышали даже о следующей войне. Я хочу, чтобы никто из них не знал о реалиях войны. Большинство моей команды знает об этих реалиях,

– сказал он.

Он также сообщил, что первая леди Украины Елена Зеленская ответила Мелании Трамп отдельным письмом, где подчеркнула важность возвращения украинских детей домой. По мнению Келлога, взрослые обязаны сделать все возможное, чтобы дети росли в мире и имели шанс на нормальное будущее.

Что известно о письме Мелании Трамп к Путину?