Келлог наголосив на важливості повернення викрадених дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Що Келлог заявив про листа Меланії Трамп Путіну?

За словами Келлога, головна увага у зверненні була зосереджена на питанні повернення дітей, які постраждали від війни. Келлог наголосив, що тема особливо близька йому особисто.

У мене четверо внуків, я дуже не хочу, щоб вони чули навіть про наступну війну. Я хочу, щоб ніхто з них не знав про реалії війни. Більшість моєї команди знає про ці реалії,

– сказав він.

Він також повідомив, що перша леді України Олена Зеленська відповіла Меланії Трамп окремим листом, де підкреслила важливість повернення українських дітей додому. На думку Келлога, дорослі зобов’язані зробити все можливе, аби діти росли у мирі й мали шанс на нормальне майбутнє.

Що відомо про лист Меланії Трамп до Путіна?