Не может быть никакого партнерства между Россией и Китаем, – Самусь

Встреча министра обороны КНР с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу вызывает опасения в мире. Особенно заявления о военном сближении Китая и России. Однако Пекин не признает Россию своим партнером, а использует ее для своих целей.

Китай не оставляет попыток превзойти своего главного соперника – Соединенные Штаты Америки. В этом противостоянии Пекин употребляет и способности России. Об этом 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь.

"Россия может быть только вассалом Китая"

С визитом в Россию приехал новоизбранный министр обороны КНР Ли Шанфу. Он встретился с Владимиром Путином и Сергеем Шойгу, после чего прозвучали заявления об укреплении военного сотрудничества между Китаем и Россией. Впрочем, такие заявления могут не совсем соответствовать реальности.

Не может быть никакого партнерства между Россией и Китаем. Это игроки абсолютного толка и масштаба. Россия может быть только инструментом, вассалом Китая,

– подчеркнул Михаил Хамусь.

Встреча Ли Шанфу с Путиным и Шойгу необходимо анализировать с точки зрения мотивов двух стран. По мнению Хамуся, мотивы российского президента ясны – он сейчас готов умолять Си Цзиньпина о помощи. У китайского руководства нет никаких причин влезать в катастрофу, которую создал Путин.

"Стратегия (Пекина – 24 Канал) состоит в том, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами в рамках новой научно-технической революции. Влезать в беду, где Россия проигрывает Украине, США и Европе, нет для них смысла", – отметил Хамусь.

Основным мотивом Китая является ослабление Соединенных Штатов. Но помогая Кремлю в войне, Пекин добьется еще большего развития военно-промышленного потенциала США и НАТО.

По мнению Михаила Самуся, Пекин также не будет поставлять России оружие, потому что для них нет никакого интереса становиться на одну сторону с "лузером" Россией. Тем более, что из-за этого Китай могут назвать участником российско-украинской войны.

Для Китая как раз важно занимать лидерскую позицию, пытаясь "играть" с такими фигурами как Путин и используя их исключительно в собственных интересах.

– отметил заместитель директора Центра исследований армии.

Война в Украине невыгодна Китаю

По всей вероятности, Пекин считает, что войну в Украине нужно завершать. Российская война против Украины является антикитайской.

Если мы вспомним, что было до 2014 года, когда Китай очень активно "осваивал" Украину, рассматривал Украину и Беларусь как уже стоящие на пороге Евросоюза территории. Тогда Китай пытался создать там собственный форпост для того, чтобы реализовывать свой план "one way – one belt", то есть одна дорога – один путь,

– рассказал Самусь.

Но после оккупации Крыма и войны в Донбассе эти проекты развалились. Возможно, что Путин накануне 24 февраля обещал Си Цзиньпину, что он сейчас решит эти проблемы.

"Путин сейчас быстренько Украину оккупирует, вопрос с Беларусью решен и он подарит как Украину, так и Беларусь Китаю, чтобы он (Пекин – 24 Канал) снова мог вернуться к своим глобальным замыслам", – отметил заместитель директора Центра исследований армии.

Но все вышло наоборот. Мировая экономика полностью трансформировалась сейчас, европейский рынок отказался от российских энергоносителей, транзитные пути сломаны. Поэтому для Китая начинается новая эпоха, причиной которой стал фактически Владимир Путин.

Остановка войны в Украине подпадает под интересы Китая. Они пытаются как-то к этому подвести, но по состоянию на данный момент у Пекина мало возможностей для этого.

Атмосфера "холодной войны"

Впрочем, сейчас Пекин приказывает России действовать в интересах Китая. Речь идет о ситуации в Тихоокеанском регионе. Сейчас там проводят военные учения Китай, Северная Корея и Россия.

По уровню партнерства для Китая Россия является той же Северной Кореей. Это вассал, который полностью зависит от Китая. Поэтому Китай дает России обходить санкции и продавать нефть и другие ресурсы, правда, за бесценок и юанях. С "барского плеча", так сказать,

– рассказал Михаил Самусь.

Сейчас Китай повелел Москве активизировать Тихоокеанский флот. То есть вместо того, чтобы тратить ресурсы на усиление своей группировки на украинском фронте, Россия тратит свои ресурсы на демонстрацию боеспособности своего "ржавого" Тихоокеанского флота.

"Я так понимаю, что Китай будет приказывать России создавать атмосферу "холодной войны". Когда русские истребители будут провоцировать американские, южнокорейские истребители или японские корабли. То есть то, чем Россия традиционно занимается в Балтийском и Черном морях", – подчеркнул Самусь.

И хотя Путину этот регион не имеет никакого стратегического значения, он будет усиливать свои действия там.

Тяжба из США может закончиться трагически

Китай постоянно создает напряжение вокруг Тайваня. В частности, недавно Пекин объявил об увеличении оборонного бюджета из-за "подготовка к войне". В то же время США выразили готовность помочь Тайваню в случае эскалации.

Сейчас с точки зрения противостояния Соединенным Штатам Китай поднимает ставки. Поскольку Пекин, в том числе, издал дипломатическую ноту по оценке статуса Курильских островов. Создание подобных конфликтных ситуаций, в которые будут вовлекаться США, выгодны для Китая,

– отметил Самусь.

По его убеждению, Коммунистическая партия Китая избрала ложную стратегию – противостоять Соединенным Штатам. Ведь современный Китай создавался, в частности, американским капиталом и технологиями. Поэтому, если Китай считает, что может изолироваться от американских инвестиций или европейского рынка, он может закончить как Советский Союз.

"Китай – это государство, которое очень вплетено в мировую экономику. Если оно начнет изолироваться, создавать собственные движения вроде антиамериканской коалиции, думаю, это закончится трагически для Китая", – подытожил Самусь.

