Не може бути жодного партнерства між Росією та Китаєм , – Самусь

Зустріч міністра оборони КНР із Владіміром Путіним та Сєргєєм Шойгу викликає певні побоювання у світі. Особливо заяви про військове зближення Китаю та Росії. Проте Пекін не визнає Росію своїм партнером, а використовує її для власних цілей.

Китай не полишає спроб перевершити свого головного суперника – Сполучені Штати Америки. У цьому протистоянні Пекін використовує і можливості Росії. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь.

"Росія може бути лише васалом Китаю"

З візитом до Росії приїхав новообраний міністр оборони КНР Лі Шанфу. Він зустрівся з Владіміром Путіном та Сєргєєм Шойгу, після чого пролунали заяви про зміцнення військової співпраці між Китаєм та Росією. Втім такі заяви можуть не зовсім відповідати реальності.

Не може бути жодного партнерства між Росією та Китаєм. Це гравці абсолютного штибу та масштабу. Росія може бути лише інструментом, васалом Китаю,

– наголосив Михайло Хамусь.

Зустріч Лі Шанфу з Путіним та Шойгу необхідно аналізувати з точки зору мотивів двох країн. На думку Хамуся, мотиви російського президента зрозумілі – він зараз готовий благати Сі Цзіньпіна про допомогу. Натомість у китайського керівництва немає ніяких причин влазити у катастрофу, яку створив Путін.

"Стратегія (Пекіна – 24 Канал) полягає у тому, щоб конкурувати зі Сполученими Штатами в рамках нової науково-технічної революції. Влазити в халепу, де Росія програє Україні, США та Європі, немає для них сенсу", – зазначив Хамусь.

Основним мотивом Китаю є послаблення Сполучених Штатів. Але допомагаючи Кремлю у війні, Пекін доб'ється хіба ще більшого розвитку воєнно-промислового потенціалу США та НАТО.

На думку Михайла Самуся, Пекін також не постачатиме Росії зброю, тому що для них немає жодного інтересу ставати на один бік з "лузером" Росією. Тим паче, що через це Китай можуть назвати учасником російсько-української війни.

Для Китаю якраз важливо займати лідерську позицію, намагаючись "гратися" з такими фігурами як Путін і використовуючи їх виключно у власних інтересах,

– наголосив заступник директора Центру досліджень армії.

Війна в Україні невигідна Китаю

Цілком ймовірно, що Пекін вважає, що війну в Україні потрібно завершувати. Російська війна проти України є антикитайською.

Якщо ми згадаємо, що було до 2014 року, коли Китай дуже активно "освоював" Україну, розглядав Україну та Білорусь як території, які вже стоять на порозі Євросоюзу. Тоді Китай намагався створити там власний форпост для того, щоб реалізовувати свій план "one way – one belt", тобто одна дорога – один шлях,

– розповів Самусь.

Але після окупації Криму та війни на Донбасі ці проєкти розвалилися. Можливо, що Путін напередодні 24 лютого обіцяв Сі Цзіньпіну, що він зараз розв'яже ті проблеми.

"Путін зараз швиденько Україну окупує, питання з Білоруссю вирішено і він подарує як Україну, так і Білорусь Китаю, щоб він (Пекін – 24 Канал) знову міг повернутися до своїх глобальних задумів", – зазначив заступник директора Центру досліджень армії.

Але усе вийшло навпаки. Світова економіка повністю трансформувалась зараз, європейський ринок відмовився від російських енергоносіїв, транзитні шляхи зламані. Тому для Китаю починається нова епоха, причиною якої став фактично Владімір Путін.

Тож зупинення війни в Україні підпадає під інтереси Китаю. Вони намагаються якось до цього підвести, але станом на зараз у Пекіну є замало можливостей для цього.

Атмосфера "холодної війни"

Втім зараз Пекін наказує Росії діяти в інтересах Китаю. Мовиться зокрема ситуацію Тихоокеанському регіоні. Зараз там проводять військові навчання Китай, Північна Корея та Росія.

За рівнем партнерства для Китаю Росія є тією ж Північною Кореєю. Це васал, який повністю залежить від Китаю. Тому Китай дає Росії обходити санкції та продавати нафту й інші ресурси, щоправда, за безцінь та в юанях. З "барського плеча", так би мовити,

– розповів Михайло Самусь.

Тож зараз Китай повелів Москві активізувати Тихоокеанський флот. Тобто замість того, щоб витрачати ресурси на посилення свого угруповання на українському фронті, Росія витрачає свої ресурси для демонстрації боєздатності свого "ржавого" Тихоокеанського флоту.

"Я так розумію, що Китай наказуватиме Росії створювати атмосферу "холодної війни". Коли російські винищувачі будуть провокувати американські, південнокорейські винищувачі чи японські кораблі. Тобто те, чим Росія традиційно займається у Балтійському та Чорному морях", – підкреслив Самусь.

І хоч для Путіна той регіон не має ніякого стратегічного значення, він посилюватиме свої дії там.

Тяганина зі США може закінчитись трагічно

Китай постійно створює напруження навколо Тайваню. Зокрема, нещодавно Пекін оголосив про збільшення оборонного бюджету через "підготовку до війни". Водночас США висловили готовність допомогти Тайваню в разі ескалації.

Зараз з точки зору протистояння Сполученим Штатам Китай підіймає ставки. Оскільки Пекін в тому числі видав дипломатичну ноту щодо оцінки статусу Курильських островів. Створення подібних конфліктних ситуацій, в які втягуватимуться США, є вигідними для Китаю,

– зазначив Самусь.

За його переконанням, Комуністична партія Китаю обрала хибну стратегію – протистояти Сполученим Штатам. Адже сучасний Китай створювався зокрема американським капіталом та технологіями. Тому, якщо Китай вважає, що може ізолюватися від американських інвестицій чи європейського ринку, то він може закінчити як Радянський Союз.

"Китай – це держава, яка дуже вплетена у світову економіку. Якщо вона почне ізолюватися, створювати власні рухи на кшталт антиамериканської коаліції, думаю, це закінчиться трагічно для Китаю", – підсумував Самусь.

