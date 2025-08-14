КНДР может снова перебросить в Россию тысячи военных и десятки единиц техники, – Буданов
- КНДР может перебросить в Россию примерно 6 тысяч военных.
- Планы также включают передачу от 50 до 100 единиц северокорейской техники.
КНДР продолжает помогать России в агрессии против Украины. В украинской разведке отмечают, что Пхеньян может перебросить еще несколько тысяч военных и десятки единиц техники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью для The Japan Times.
Смотрите также Северокорейские хакеры сами стали жертвой атаки: вот что узнали об их работе
Сколько военных и техники может КНДР перебросить в Россию?
Северная Корея планирует перебросить в Россию примерно 6 тысяч военнослужащих. Произойти это может уже в ближайшее время. В частности, секретарь совета безопасности России Шойгу говорил о нескольких месяцах.
Некоторые из них (военных – 24 Канал) действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они будут заниматься этим?
– отметил Буданов.
К слову, северокорейских солдат могут разместить северокорейских солдат в Курской и Белгородской областях.
Планы КНДР также включают передачу от 50 до 100 единиц северокорейской техники. Сюда могут войти основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для того, чтобы проводить инженерные работы.