КНДР продовжує допомагати Росії в агресії проти України. В українській розвідці наголошують, що Пхеньян може перекинути ще кілька тисяч військових та десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю для The Japan Times.

Скільки військових та техніки може КНДР перекинути до Росії?

Північна Корея планує перекинути до Росії приблизно 6 тисяч військовослужбовців. Статися це може уже найближчим часом. Зокрема, секретар ради безпеки Росії Шойгу говорив про кілька місяців.

Дехто з них (військових – 24 Канал) дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим?

– зауважив Буданов.

До слова, північнокорейських солдатів можуть розмістити у Курській та Бєлгородській областях.

Плани КНДР також включають передачу від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки. Сюди можуть увійти основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортериБТР-80 нібито для того, щоб проводити інженерні роботи.