На сегодня один из важнейших вопросов для Украины – гарантии безопасности со стороны стран-партнеров, которые должны предотвратить дальнейшую агрессию России. Однако определенные союзники пока не готовы брать на себя обязательства.

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал в эфире 24 Канала, какими должны быть шаги "коалиции желающих", чтобы ее участники наконец прибегли к решительным действиям. Также по результатам заседания "коалиции желающих" 4 сентября не удалось договориться о размещении войск в Украине.

Смотрите также Зеленский назвал главную гарантию безопасности для Украины и Европы

Какую конкретную помощь могут предоставить страны-участники "коалиции желающих"?

"Сейчас решимость "коалиции желающих" под вопросом. Невозможно выдержать, когда та или иная страна заявляет, что не будет посылать военный контингент в Украину. Может, перестанете говорить, что вы не будете делать. Уже пришло время говорить о своих действиях, озвучивать то, что можете сделать, и какую синергию дать "коалиции желающих", – подчеркнул политолог.

Тогда, по его мнению, это было бы действительно конструктивно и показало, какую роль играет каждая страна. Например, Польша занимается логистикой, Франция – предоставляет часть наземного контингента, страны Балтии – также небольшую часть контингента, Соединенные Штаты Америки обеспечивают защиту воздушного пространства и разведданные, Турция – защиту на море.

Надо исходить из того, что каждая страна сегодня приобщается к общеевропейской безопасности, к поддержке мира в Украине,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Соответственно это был бы, по словам руководителя Центра анализа и стратегий, правильный месседж, который бы точно показал Владимиру Путину, что и близко в "коалиции желающих" нет конфликтов. А есть синергия, союзнические отношения, когда каждый участник коалиции делает то, что он может.

Как западные страны приобщаются к обеспечению безопасности Украины?