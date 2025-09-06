Время говорить о своих действиях: политолог объяснил, как "коалиции желающих" стать "коалицией решительных"
- Украина нуждается в гарантиях безопасности от стран-партнеров для предотвращения дальнейшей агрессии России, но некоторые союзники не готовы брать на себя обязательства.
- Политолог Игорь Чаленко призывает "коалицию желающих" к решительным действиям, где каждая страна играет свою роль, например, Польша обеспечивает логистику, а США – защиту воздуха.
На сегодня один из важнейших вопросов для Украины – гарантии безопасности со стороны стран-партнеров, которые должны предотвратить дальнейшую агрессию России. Однако определенные союзники пока не готовы брать на себя обязательства.
Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал в эфире 24 Канала, какими должны быть шаги "коалиции желающих", чтобы ее участники наконец прибегли к решительным действиям. Также по результатам заседания "коалиции желающих" 4 сентября не удалось договориться о размещении войск в Украине.
Какую конкретную помощь могут предоставить страны-участники "коалиции желающих"?
"Сейчас решимость "коалиции желающих" под вопросом. Невозможно выдержать, когда та или иная страна заявляет, что не будет посылать военный контингент в Украину. Может, перестанете говорить, что вы не будете делать. Уже пришло время говорить о своих действиях, озвучивать то, что можете сделать, и какую синергию дать "коалиции желающих", – подчеркнул политолог.
Тогда, по его мнению, это было бы действительно конструктивно и показало, какую роль играет каждая страна. Например, Польша занимается логистикой, Франция – предоставляет часть наземного контингента, страны Балтии – также небольшую часть контингента, Соединенные Штаты Америки обеспечивают защиту воздушного пространства и разведданные, Турция – защиту на море.
Надо исходить из того, что каждая страна сегодня приобщается к общеевропейской безопасности, к поддержке мира в Украине,
– подчеркнул Игорь Чаленко.
Соответственно это был бы, по словам руководителя Центра анализа и стратегий, правильный месседж, который бы точно показал Владимиру Путину, что и близко в "коалиции желающих" нет конфликтов. А есть синергия, союзнические отношения, когда каждый участник коалиции делает то, что он может.
Как западные страны приобщаются к обеспечению безопасности Украины?
- Европейские страны разработали план обеспечения сильной позиции Киева и ее защиты от Москвы. Украина должна превратиться в "стального дикобраза", благодаря многонациональным силам при поддержке США и обеспечению обороноспособности Евросоюза. Этот план также включает усиление санкций против России.
- Не все страны "коалиции желающих" готовы направлять свои войска в Украину после прекращения боевых действий. В частности, отказались от миротворческой миссии Италия, Польша и Румыния.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что готова оказывать помощь и обучать украинских военных. Мелони также предлагает защитить Украину, используя коллективный механизм, похожий на 5 статью НАТО.