Он отметил, что партнеры понимают необходимость поддержки украинского войска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Rai.

Какую гарантию безопасности Зеленский считает самой важной?

Глава государства подчеркнул, что сильные Вооруженные силы гарантируют стабильность не только Украине, но и всему европейскому континенту.

Если наша армия останется сильной, вся Европа выиграет с точки зрения безопасности, потому что ей не будет угрожать опасность,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что украинская армия насчитывает около 800 тысяч военных и является одной из крупнейших в Европе.

"Для нас и для Европы очень важно, чтобы все понимали: самой большой гарантией безопасности для Украины является украинская армия", – добавил он.

Он также отметил, что партнеры Украины поддерживают необходимость укрепления ее войска.

