Він зазначив, що партнери розуміють необхідність підтримки українського війська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Rai.

Яку гарантію безпеки Зеленський вважає найважливішою?

Глава держави підкреслив, що сильні Збройні сили гарантують стабільність не лише Україні, а й усьому європейському континенту.

Якщо наша армія залишиться сильною, вся Європа виграє з точки зору безпеки, бо їй не загрожуватиме небезпека,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що українська армія налічує близько 800 тисяч військових і є однією з найбільших у Європі.

"Для нас і для Європи дуже важливо, щоб усі розуміли: найбільшою гарантією безпеки для України є українська армія", – додав він.

Він також зауважив, що партнери України підтримують необхідність зміцнення її війська.

