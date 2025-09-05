Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Пєскова на полях Східного економічного форуму (СЕВ).
Читайте також "Коаліція охочих" розділилася на 3 групи щодо відправлення військ в Україну: FT розповіло деталі
Що Росія каже про гарантії безпеки?
Дмитро Пєсков вкотре повторив пропагандистський наратив про "втягування України в НАТО".
Адже що було однією з першопричин цього "конфлікту" (війни Росії проти України, – 24 Канал)? Це коли, власне, стали порушуватися основи гарантій для нашої країни,
– цинічно заявив він.
За словами речника Кремля, саме тому під час "врегулювання" гарантії безпеки повинні бути надані і українцям, і росіянам.
Водночас Пєсков заявив, що іноземні військові контингенти не можуть стати гарантіями безпеки для України, оскільки це "не влаштовує Росію".
Ми розглядаємо це як небезпеку для нас – присутність міжнародних сил чи якихось іноземних сил, сил країн НАТО на українській землі поблизу наших кордонів,
– додав росіянин.
Під час інтерв'ю Дмитро Пєсков також згадав про переговори в Стамбулі 2022 року. За його словами, тоді в положеннях домовленостей містились "всі гарантії безпеки".
Гарантії безпеки для України: що відомо
У Парижі 4 вересня відбулася зустріч "коаліції охочих". Після саміту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі 26 країн формально погодилися або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі.
Під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що членство в Європейському Союзі є ключовим елементом гарантій безпеки для України. Окрім цього, Україна активно працює над посиленням двосторонніх і багатосторонніх безпекових угод з партнерами, щоб створити комплексну систему захисту держави.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що питання присутності іноземних військ на українських землях залежить суто від рішення Києва. Росія, зокрема Путін, не має права втручатися в організацію безпеки для України після укладення мирного договору.