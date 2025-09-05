Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Пєскова на полях Східного економічного форуму (СЕВ).

Що Росія каже про гарантії безпеки?

Дмитро Пєсков вкотре повторив пропагандистський наратив про "втягування України в НАТО".

Адже що було однією з першопричин цього "конфлікту" (війни Росії проти України, – 24 Канал)? Це коли, власне, стали порушуватися основи гарантій для нашої країни,

– цинічно заявив він.

За словами речника Кремля, саме тому під час "врегулювання" гарантії безпеки повинні бути надані і українцям, і росіянам.

Водночас Пєсков заявив, що іноземні військові контингенти не можуть стати гарантіями безпеки для України, оскільки це "не влаштовує Росію".

Ми розглядаємо це як небезпеку для нас – присутність міжнародних сил чи якихось іноземних сил, сил країн НАТО на українській землі поблизу наших кордонів,

– додав росіянин.

Під час інтерв'ю Дмитро Пєсков також згадав про переговори в Стамбулі 2022 року. За його словами, тоді в положеннях домовленостей містились "всі гарантії безпеки".

Гарантії безпеки для України: що відомо