Відповідну заяву президент України зробив під час спільного брифінгу з французьким лідером Еммануелем Макроном у Парижі, передає 24 Канал.
Чи вступить Україна в Євросоюз?
Володимир Зеленський наголосив, що членство в Європейському Союзі є ключовим елементом гарантій безпеки для України.
Серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі – для нас це обов'язкові економічні, політичні й геополітичні гарантії безпеки. Тому в нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт,
– сказав президент Зеленський.
За його словами, членство в Євросоюзі розглядається як стратегічний крок, який гарантуватиме Україні довгострокову безпеку та підтримку в умовах сучасних викликів.
Окрім того, президент додав, що паралельно з євроінтеграцією Україна активно працює над посиленням двосторонніх і багатосторонніх безпекових угод з партнерами, щоб створити комплексну систему захисту держави.
Як світова спільнота реагує на можливий вступ України до ЄС?
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн неодноразово підкреслювала рішучу солідарність із Україною.
- Зокрема повідомлялося, що ЄС виділить Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги.
Президент Зеленський заявив, що вступ України до ЄС лякає Путіна через можливе зникнення кордонів із країнами Євросоюзу. Він також зазначив, що Росія виступає категорично проти вступу України до НАТО.
Угорщина, під впливом Москви, всіляко намагається блокувати фінансову підтримку, а Віктор Орбан перешкоджає євроінтеграції України, посилаючись на нібито загрози для Угорщини.