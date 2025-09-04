Соответствующее заявление президент Украины сделал во время совместного брифинга с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже, передает 24 Канал.

К теме Партнеры понимают, – Зеленский сказал, как не допустить повторения Будапештского меморандума

Вступит ли Украина в Евросоюз?

Владимир Зеленский отметил, что членство в Европейском Союзе является ключевым элементом гарантий безопасности для Украины.

Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе – для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт,

– сказал президент Зеленский.

По его словам, членство в Евросоюзе рассматривается как стратегический шаг, который будет гарантировать Украине долгосрочную безопасность и поддержку в условиях современных вызовов.

Кроме того, президент добавил, что параллельно с евроинтеграцией Украина активно работает над усилением двусторонних и многосторонних соглашений по безопасности с партнерами, чтобы создать комплексную систему защиты государства.

Как мировое сообщество реагирует на возможное вступление Украины в ЕС?