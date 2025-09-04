Соответствующее заявление президент Украины сделал во время совместного брифинга с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже, передает 24 Канал.
К теме Партнеры понимают, – Зеленский сказал, как не допустить повторения Будапештского меморандума
Вступит ли Украина в Евросоюз?
Владимир Зеленский отметил, что членство в Европейском Союзе является ключевым элементом гарантий безопасности для Украины.
Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе – для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт,
– сказал президент Зеленский.
По его словам, членство в Евросоюзе рассматривается как стратегический шаг, который будет гарантировать Украине долгосрочную безопасность и поддержку в условиях современных вызовов.
Кроме того, президент добавил, что параллельно с евроинтеграцией Украина активно работает над усилением двусторонних и многосторонних соглашений по безопасности с партнерами, чтобы создать комплексную систему защиты государства.
Как мировое сообщество реагирует на возможное вступление Украины в ЕС?
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивала решительную солидарность с Украиной.
- В частности сообщалось, что ЕС выделит Украине 1 миллиард евро макрофинансовой помощи.
Президент Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС пугает Путина из-за возможного исчезновения границ со странами Евросоюза. Он также отметил, что Россия выступает категорически против вступления Украины в НАТО.
Венгрия, под влиянием Москвы, всячески пытается блокировать финансовую поддержку, а Виктор Орбан препятствует евроинтеграции Украины, ссылаясь на якобы угрозы для Венгрии.