Какую помощь Украина получит от ЕС?
Украина получит 3,05 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility и 1 миллиард евро макрофинансовой помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Накануне 34-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, ЕС предоставил очередной мощный сигнал неизменной поддержки, перечислив стране 4,05 млрд евро,
– заявили в Брюсселе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что этой финансовой помощью ЕС посылает четкий сигнал "непоколебимой солидарности" с Украиной и "твердой приверженности".
Это новое финансирование подчеркивает нашу приверженность не только восстановлению Украины, но и ее будущему как суверенной и демократической страны. Ведь когда Украина сильная, сильнее и Европа,
– отметила фон дер Ляйен.
В Брюсселе добавили, что с начала полномасштабного вторжения страны Евросоюза для поддержки Украины выделили 163,9 миллиарда евро, которые пошли на гуманитарную и военную помощь.
Что известно о Ukraine Facility?
Ukraine Facility – это специальный финансовый инструмент ЕС, рассчитанный на 2024–2027 годы. его общий объем составляет 50 миллиардов евро. Программа направлена на поддержку Украины во время войны и восстановления и состоит из 3 частей: грантов и кредитов для стабильности госбюджета, инвестиций в восстановление и развитие экономики, а также технической помощи для проведения реформ.
Какую помощь предоставляют страны Евросоюза?
В конце июля стало известно, что ЕС сократила четвертый транш для Украины в рамках программы Ukraine Facility с 4,5 до 3,05 миллиарда евро. Это произошло из-за того, что Киев выполнил не все необходимые реформы.
Вместе с тем недавно Евросоюз предоставил Украине новый транш помощи из доходов от замороженных активов российского Центробанка. Размер поступлений достиг 1,3 миллиарда евро.
Кроме того, ЕС инвестирует в украинские стартапы. В частности, предприниматели, которые делают ставку на инновационные технологии, могут получить полмиллиона евро гранта на развитие своего бизнеса.