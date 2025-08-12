Кто может получить гранты от ЕС?

Программа финансирования предусматривает предоставление грантов от Европейского инновационного совета (EIC). Украинские deep tech-стартапы могут получить от 300 000 до 500 000 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Смотрите также Минцифра запускает "песочницу" для ИИ-стартапов: что это такое и как будет работать

Кроме средств, отобранные компании смогут рассчитывать:

на бесплатный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services, которые будут включать обучение и ивенты, адаптированные к потребностям стартапов

на участие в программе Fast Track to the EIC Accelerator, которая открывает дальнейший доступ к еще большим грантам и инвестициям EIC.

Участие в конкурсе на получение гранта от ЕС могут принять deep-tech стартапы, которые специализируются на таких отраслях:

кибербезопасность;

робототехника и автономные системы;

ИИ и машинное обучение;

спутниковые и космические технологии;

био- и восстановительные технологии;

морские технологии.

Важно! Украинские стартапы должны представить инновационные решения, которые способны создать новые рынки или расширить те, которые уже существуют, а также быть амбициозными, то есть стремиться к расширению.

Как получить грант от ЕС?

Чтобы получить грант от Европейского инновационного совета, компании должны соответствовать ряду требований:

классифицироваться как малые или средние предприятия, стартапы в том числе;

иметь регистрацию в Украине, хотя бы начальную, если после начала войны компания переехала в страну Евросоюза;

TRL от 4 до 6-7;

наличие украинского гражданства по крайней мере у одного основателя стартапа или соучредителя, топ-менеджера, главного исполнительного, технического, или научного директора.

Особенно к участию в грантовой компании Еврокомиссия поощряет стартапы с женщинами во главе.

Стоит знать! Заявки на участие в программе финансирования от ЕС будут приниматься до 26 ноября.