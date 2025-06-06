Министерство цифровой трансформации и Украинский фонд стартапов объявили о запуске Sandbox – "песочницы" для стартапов с ИИ– и блокчейн-решениями. Как они смогут бесплатно получить аудит своих продуктов и рекомендации для их улучшения – читайте в материале 24 Канала.

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Для чего нужна "песочница"

Количество стартапов в Украине значительно возросло – в 2024 году их в стране насчитывалось более 2600 стартапов, что втрое больше, чем в 2020 году. Несмотря на войну, более 18% из них были созданы уже после полномасштабного вторжения, что свидетельствует о росте и развитии стартап-экосистемы, поделились с 24 Каналом в Минцифре.

В то же время около 69% стартапов находятся на ранних стадиях развития и имеют ограниченный доступ к юридической, технической и бизнес-экспертизе. Основными барьерами для роста в Минцифре называют нехватку инфраструктуры, доступного финансирования, комплаенс-решений и сложное взаимодействие с госорганами.

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Еще один неочевидный блокер – в Украине нет законодательства в сфере ИИ и технологий распределенного реестра, в частности блокчейн. Сейчас на рынке существует много эффективных решений, в том числе и для государственного сектора. Однако они остаются на этапе пилота, поскольку не могут масштабироваться из-за отсутствия законодательства, которое бы регулировало внедрение продуктов с новейшими технологиями ИИ и распределенного реестра,

– отмечают в пресс-службе Минцифры.

Для развития стартап-экосистемы Минцифра и Украинский фонд стартапов запустили Sandbox – контролируемую среду, где стартапы могут свободно тестировать инновационные технологии при поддержке государства без риска нарушить законодательство.

По словам главы Минцифры, вице-премьера Михаила Федорова, Sandbox – это возможность для стартапов не просто прокачать продукт, а стать инвестиционно привлекательными и выходить на международные рынки.

Пока Украина формирует правила игры в сфере ИИ и блокчейна, нам нужно создать пространство, где можно безопасно тестировать инновации, получить профессиональный аудит и конкретные рекомендации, как улучшить продукт. Через Sandbox мы даем стартапам поддержку "здесь и сейчас", чтобы качественные идеи масштабировались, а небольшие команды становились новыми единорогами. С другой стороны благодаря Sandbox государство получает обратную связь от компаний в адаптации к будущим стандартам. Так мы можем строить эффективное законодательство с учетом реального опыта компаний,

– отметил Михаил Федоров.

Что такое регуляторные песочницы и как они уже работают в мире

Государства запускают песочницы, чтобы бизнесы могли создавать прорывные продукты без рисков для граждан и внешних систем. В рамках Sandbox компании могут в реальной, но ограниченной среде испытать новые продукты, технологии или бизнес-модели с временными послаблениями требований и под усиленным наблюдением.

Sandbox уже успешно работают в Сингапуре, Японии, Испании, Великобритании, Норвегии, ЕС и других странах.

Существует два формата песочницы:

первый дает стартапам возможность отступления от законодательства;

украинский Sandbox работает по второй модели – когда Sandbox является местом, где стартапы получают консультации и рекомендации для улучшения их продуктов, но без отступления от законодательства во время тестирования.

Как работает украинский Sandbox

Стартапы через сайт Фонда будут подавать заявку, проходить аудит продукта и получать подробные консультации от юристов, экспертов по технологиям, бизнес-аналитиков, а также рекомендации для улучшения своих продуктов и минимизации или устранения рисков.

После подачи заявки эксперты готовят индивидуальный план исследования продукта и сопровождают стартап на всех этапах. В результате компания получает заключение с оценкой соответствия продукта и конкретными рекомендациями для его совершенствования. Решение, или следовать рекомендациям, остается за компанией.

Преимущества Sandbox для стартапов

Ключевая ценность "песочницы" – возможность бесплатно протестировать и улучшить свои продукты в юридическом, техническом и бизнес-планах с сопровождением топовых экспертов отрасли, а также представителей соответствующих органов государственной власти, отмечают в Минцифре.

Также участники проекта смогут влиять на будущее национальное законодательство в сфере инноваций путем предоставления предложений для изменений в законодательство.

Положительное заключение по комплаенсу продукта, который получают участники Sandbox, – это зеленый флажок для инвесторов, что решение безопасное и будет признаваться на международных рынках. Каждое решение тестируется по индивидуальному плану. Важно, что все данные о высокотехнологичном продукте, включая выявленные риски и детали о технологии, остаются конфиденциальными и доступными только экспертам, работающих по NDA, и самой компании-участнику,

– отмечает пресс-служба министерства.

Какие типы помощи предлагает Sandbox для стартапов

Юридическая – содержит анализ и консультирование относительно соответствия продукта требованиям действующего национального и международного законодательства в сфере инноваций. В частности, по авторскому праву, соответствия AI Act, использования персональных данных при разработке продуктов, возможных путей корпоративного структурирования, защиты коммерческой тайны, прав интеллектуальной собственности и тому подобное.

– содержит анализ и консультирование относительно соответствия продукта требованиям действующего национального и международного законодательства в сфере инноваций. В частности, по авторскому праву, соответствия AI Act, использования персональных данных при разработке продуктов, возможных путей корпоративного структурирования, защиты коммерческой тайны, прав интеллектуальной собственности и тому подобное. Бизнесовая – консультации по бизнес-модели. Эксперты оценят эффективность финансового планирования и расходной части стартапа и проведут исследование структуры платежей доходов и расходов. По результатам оценки стартап получит рекомендации по оптимизации расходов, путей повышения прибыли и уменьшения операционных расходов.

– консультации по бизнес-модели. Эксперты оценят эффективность финансового планирования и расходной части стартапа и проведут исследование структуры платежей доходов и расходов. По результатам оценки стартап получит рекомендации по оптимизации расходов, путей повышения прибыли и уменьшения операционных расходов. Технический анализ технологии и консультации по улучшению продукта, проведение различных видов технических тестирований продукта.

Кто может стать участниками Sandbox и что нужно, чтобы податься

Участниками Sandbox могут стать украинские компании, которые создают продукт с технологией ИИ и блокчейн для сфер государственного управления, медицины, агросектора, образования и обороны, цифровой экономики, например, построения реестров на блокчейне и e-commerce, а также общей инфраструктуры, например транспорта и энергетики.

Среди требований – наличие прототипа или опытного образца, который будет тестироваться, или пребывания на стадии концепции. Для продуктов на ранних стадиях важно наличие частично разработанной технической документации и опыт привлечения инвестиций.

Для участия в проекте нужно заполнить заявку на сайте Украинского фонда стартапов: Sandbox для ИИ и блокчейн стартапов – Ukrainian Startup Fund.

Кто является экспертами в Sandbox

Аудит и консультации в Sandbox предоставляют профильные эксперты по ИИ и блокчейну. Сейчас в команде есть бизнес-аналитики, юристы и эксперты по технологиям. Это специалисты с безупречной деловой репутацией и большим опытом в своей области, отмечают в Минцифре.

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Сейчас в команде 12 экспертов. В зависимости от запроса компаний команда Sandbox может привлекать новых экспертов, например, специалистов по образованию, медицины, агро и тому подобное. Также в Sandbox могут быть привлечены представители органов государственной власти, которые могут дать релевантные предложения для улучшения продукта компании.

Программа запускается как экспериментальный проект и будет действовать до октября 2026 года. После завершения проекта Минцифра подаст в Кабмин предложения по совершенствованию законодательства, в частности в сферах ИИ и блокчейн. Если результаты проекта будут положительными и сохранится запрос от компаний – Sandbox станет постоянным инструментом поддержки инноваций в Украине.