Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів оголосили про запуск Sandbox – "пісочниці" для стартапів з ШІ– та блокчейн-рішеннями. Як вони зможуть безплатно отримати аудит своїх продуктів та рекомендації для їх покращення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Для чого потрібна "пісочниця"

Кількість стартапів в Україні значно зросла – у 2024 році їх в країні налічувалося понад 2600 стартапів, що утричі більше, ніж у 2020 році. Попри війну, понад 18% з них були створені вже після повномасштабного вторгнення, що свідчить про ріст та розвиток стартап-екосистеми, поділилися з 24 Каналом у Мінцифрі.

Водночас близько 69% стартапів перебувають на ранніх стадіях розвитку й мають обмежений доступ до юридичної, технічної та бізнесової експертизи. Основними бар'єрами для зростання у Мінцифрі називають брак інфраструктури, доступного фінансування, комплаєнс-рішень та складна взаємодія з держорганами.

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Ще один неочевидний блокер – в Україні немає законодавства у сфері ШІ та технологій розподіленого реєстру, зокрема блокчейн. Зараз на ринку існує багато ефективних рішень, зокрема й для державного сектору. Проте вони залишаються на етапі пілоту, оскільки не можуть масштабуватися через відсутність законодавства, яке б регулювало впровадження продуктів з новітніми технологіями ШІ та розподіленого реєстру,

– зазначають у пресслужбі Мінцифри.

Для розвитку стартап-екосистеми Мінцифра та Український фонд стартапів запустили Sandbox – контрольоване середовище, де стартапи можуть вільно тестувати інноваційні технології за підтримки держави без ризику порушити законодавство.

За словами голови Мінцифри, віцепрем'єра Михайла Федорова, Sandbox – це можливість для стартапів не просто прокачати продукт, а стати інвестиційно привабливими та виходити на міжнародні ринки.

Поки Україна формує правила гри у сфері ШІ та блокчейну, нам потрібно створити простір, де можна безпечно тестувати інновації, отримати фаховий аудит і конкретні рекомендації, як покращити продукт. Через Sandbox ми даємо стартапам підтримку "тут і зараз", щоб якісні ідеї масштабувалися, а невеликі команди ставали новими єдинорогами. З іншого боку завдяки Sandbox держава отримує зворотний зв’язок від компаній в адаптації до майбутніх стандартів. Так ми можемо будувати ефективне законодавство з урахуванням реального досвіду компаній,

– зазначив Михайло Федоров.

Що таке регуляторні пісочниці і як вони вже працюють у світі

Держави запускають пісочниці, щоб бізнеси могли створювати проривні продукти без ризиків для громадян та зовнішніх систем. У межах Sandbox компанії можуть у реальному, але обмеженому середовищі випробувати нові продукти, технології чи бізнес-моделі з тимчасовими послабленнями вимог і під посиленим наглядом.

Sandbox вже успішно працюють у Сингапурі, Японії, Іспанії, Великій Британії, Норвегії, ЄС та інших країнах.

Існує два формати пісочниці:

перший дає стартапам можливість відступу від законодавства;

український Sandbox працює за другою моделлю – коли Sandbox є місцем, де стартапи отримують консультації та рекомендації для покращення їхніх продуктів, але без відступу від законодавства під час тестування.

Як працює український Sandbox

Стартапи через сайт Фонду подаватимуть заявку, проходитимуть аудит продукту й отримуватимуть детальні консультації від юристів, експертів з технологій, бізнес-аналітиків, а також рекомендації для покращення своїх продуктів та мінімізації або усунення ризиків.

Після подання заявки експерти готують індивідуальний план дослідження продукту й супроводжують стартап на всіх етапах. У результаті компанія отримує висновок з оцінкою відповідності продукту й конкретними рекомендаціями для його вдосконалення. Рішення, чи дотримуватися рекомендацій, залишається за компанією.

Переваги Sandbox для стартапів

Ключова цінність "пісочниці" – можливість безплатно протестувати та покращити свої продукти в юридичному, технічному та бізнесовому планах із супроводом топових експертів галузі, а також представників відповідних органів державної влади, наголошують у Мінцифрі.

Також учасники проєкту зможуть впливати на майбутнє національне законодавство у сфері інновацій через надання пропозицій для змін до законодавства.

Позитивний висновок щодо комплаєнсу продукту, який отримують учасники Sandbox, – це зелений прапорець для інвесторів, що рішення безпечне і буде визнаватися на міжнародних ринках. Кожне рішення тестується за індивідуальним планом. Важливо, що усі дані про високотехнологічний продукт, включно з виявленими ризиками та деталями про технології, залишаються конфіденційними та доступними лише експертам, що працюють за NDA, та самій компанії-учаснику,

– зазначає пресслужба міністерства.

Які типи допомоги пропонує Sandbox для стартапів

Юридична – містить аналіз та консультування щодо відповідності продукту вимогам чинного національного та міжнародного законодавства у сфері інновацій. Зокрема, щодо авторського права, відповідності AI Act, використання персональних даних при розробці продуктів, можливих шляхів корпоративного структурування, захисту комерційної таємниці, прав інтелектуальної власності тощо.

– містить аналіз та консультування щодо відповідності продукту вимогам чинного національного та міжнародного законодавства у сфері інновацій. Зокрема, щодо авторського права, відповідності AI Act, використання персональних даних при розробці продуктів, можливих шляхів корпоративного структурування, захисту комерційної таємниці, прав інтелектуальної власності тощо. Бізнесова – консультації щодо бізнес-моделі. Експерти оцінять ефективність фінансового планування та витратної частини стартапу й проведуть дослідження структури платежів доходів та витрат. За результатом оцінки стартап отримає рекомендації щодо оптимізації витрат, шляхів підвищення прибутку та зменшення операційних витрат.

– консультації щодо бізнес-моделі. Експерти оцінять ефективність фінансового планування та витратної частини стартапу й проведуть дослідження структури платежів доходів та витрат. За результатом оцінки стартап отримає рекомендації щодо оптимізації витрат, шляхів підвищення прибутку та зменшення операційних витрат. Технічний аналіз технології та консультації щодо покращення продукту, проведення різних видів технічних тестувань продукту.

Хто може стати учасниками Sandbox та що потрібно, щоб податися

Учасниками Sandbox можуть стати українські компанії, які створюють продукт з технологією ШІ та блокчейн для сфер державного управління, медицини, агросектору, освіти й оборони, цифрової економіки, наприклад, побудови реєстрів на блокчейні та e-commerce, а також загальної інфраструктури, як-от транспорту й енергетики.

Серед вимог – наявність прототипу або дослідного зразка, який тестуватиметься, або перебування на стадії концепції. Для продуктів на ранніх стадіях важлива наявність частково розробленої технічної документації та досвід залучення інвестицій.

Для участі у проєкті потрібно заповнити заявку на сайті Українського фонду стартапів: Sandbox для ШІ та блокчейн стартапів – Ukrainian Startup Fund.

Хто є експертами у Sandbox

Аудит і консультації у Sandbox надають профільні експерти з ШІ та блокчейну. Зараз у команді є бізнес-аналітики, юристи та експерти з технологій. Це фахівці з бездоганною діловою репутацією та великим досвідом у своїй галузі, зазначають у Мінцифрі.

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Зараз у команді 12 експертів. Залежно від запиту компаній команда Sandbox може залучати нових експертів, наприклад, фахівців з освіти, медицини, агро тощо. Також у Sandbox можуть бути долучені представники органів державної влади, які можуть дати релевантні пропозиції для покращення продукту компанії.

Програма запускається як експериментальний проєкт і діятиме до жовтня 2026 року. Після завершення проєкту Мінцифра подасть до Кабміну пропозиції щодо вдосконалення законодавства, зокрема у сферах ШІ й блокчейн. Якщо результати проєкту будуть позитивними та зберігатиметься запит від компаній – Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.