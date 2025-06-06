Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів оголосили про запуск Sandbox – "пісочниці" для стартапів з ШІ– та блокчейн-рішеннями. Як вони зможуть безплатно отримати аудит своїх продуктів та рекомендації для їх покращення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кількість стартапів в Україні значно зросла – у 2024 році їх в країні налічувалося понад 2600 стартапів, що утричі більше, ніж у 2020 році. Попри війну, понад 18% з них були створені вже після повномасштабного вторгнення, що свідчить про ріст та розвиток стартап-екосистеми, поділилися з 24 Каналом у Мінцифрі.

Водночас близько 69% стартапів перебувають на ранніх стадіях розвитку й мають обмежений доступ до юридичної, технічної та бізнесової експертизи. Основними бар'єрами для зростання у Мінцифрі називають брак інфраструктури, доступного фінансування, комплаєнс-рішень та складна взаємодія з держорганами.

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Ще один неочевидний блокер – в Україні немає законодавства у сфері ШІ та технологій розподіленого реєстру, зокрема блокчейн. Зараз на ринку існує багато ефективних рішень, зокрема й для державного сектору. Проте вони залишаються на етапі пілоту, оскільки не можуть масштабуватися через відсутність законодавства, яке б регулювало впровадження продуктів з новітніми технологіями ШІ та розподіленого реєстру,
– зазначають у пресслужбі Мінцифри.

Для розвитку стартап-екосистеми Мінцифра та Український фонд стартапів запустили Sandbox – контрольоване середовище, де стартапи можуть вільно тестувати інноваційні технології за підтримки держави без ризику порушити законодавство.

За словами голови Мінцифри, віцепрем'єра Михайла Федорова, Sandbox – це можливість для стартапів не просто прокачати продукт, а стати інвестиційно привабливими та виходити на міжнародні ринки.

Поки Україна формує правила гри у сфері ШІ та блокчейну, нам потрібно створити простір, де можна безпечно тестувати інновації, отримати фаховий аудит і конкретні рекомендації, як покращити продукт. Через Sandbox ми даємо стартапам підтримку "тут і зараз", щоб якісні ідеї масштабувалися, а невеликі команди ставали новими єдинорогами. З іншого боку завдяки Sandbox держава отримує зворотний зв’язок від компаній в адаптації до майбутніх стандартів. Так ми можемо будувати ефективне законодавство з урахуванням реального досвіду компаній,
– зазначив Михайло Федоров.

Держави запускають пісочниці, щоб бізнеси могли створювати проривні продукти без ризиків для громадян та зовнішніх систем. У межах Sandbox компанії можуть у реальному, але обмеженому середовищі випробувати нові продукти, технології чи бізнес-моделі з тимчасовими послабленнями вимог і під посиленим наглядом.

Sandbox вже успішно працюють у Сингапурі, Японії, Іспанії, Великій Британії, Норвегії, ЄС та інших країнах.
Існує два формати пісочниці:

  • перший дає стартапам можливість відступу від законодавства;
  • український Sandbox працює за другою моделлю – коли Sandbox є місцем, де стартапи отримують консультації та рекомендації для покращення їхніх продуктів, але без відступу від законодавства під час тестування.

Стартапи через сайт Фонду подаватимуть заявку, проходитимуть аудит продукту й отримуватимуть детальні консультації від юристів, експертів з технологій, бізнес-аналітиків, а також рекомендації для покращення своїх продуктів та мінімізації або усунення ризиків.

Після подання заявки експерти готують індивідуальний план дослідження продукту й супроводжують стартап на всіх етапах. У результаті компанія отримує висновок з оцінкою відповідності продукту й конкретними рекомендаціями для його вдосконалення. Рішення, чи дотримуватися рекомендацій, залишається за компанією.

Ключова цінність "пісочниці" – можливість безплатно протестувати та покращити свої продукти в юридичному, технічному та бізнесовому планах із супроводом топових експертів галузі, а також представників відповідних органів державної влади, наголошують у Мінцифрі.

Також учасники проєкту зможуть впливати на майбутнє національне законодавство у сфері інновацій через надання пропозицій для змін до законодавства.

Позитивний висновок щодо комплаєнсу продукту, який отримують учасники Sandbox, – це зелений прапорець для інвесторів, що рішення безпечне і буде визнаватися на міжнародних ринках. Кожне рішення тестується за індивідуальним планом. Важливо, що усі дані про високотехнологічний продукт, включно з виявленими ризиками та деталями про технології, залишаються конфіденційними та доступними лише експертам, що працюють за NDA, та самій компанії-учаснику,
– зазначає пресслужба міністерства.

  • Юридична – містить аналіз та консультування щодо відповідності продукту вимогам чинного національного та міжнародного законодавства у сфері інновацій. Зокрема, щодо авторського права, відповідності AI Act, використання персональних даних при розробці продуктів, можливих шляхів корпоративного структурування, захисту комерційної таємниці, прав інтелектуальної власності тощо.
  • Бізнесова – консультації щодо бізнес-моделі. Експерти оцінять ефективність фінансового планування та витратної частини стартапу й проведуть дослідження структури платежів доходів та витрат. За результатом оцінки стартап отримає рекомендації щодо оптимізації витрат, шляхів підвищення прибутку та зменшення операційних витрат.
  • Технічний аналіз технології та консультації щодо покращення продукту, проведення різних видів технічних тестувань продукту.

Учасниками Sandbox можуть стати українські компанії, які створюють продукт з технологією ШІ та блокчейн для сфер державного управління, медицини, агросектору, освіти й оборони, цифрової економіки, наприклад, побудови реєстрів на блокчейні та e-commerce, а також загальної інфраструктури, як-от транспорту й енергетики.

Серед вимог – наявність прототипу або дослідного зразка, який тестуватиметься, або перебування на стадії концепції. Для продуктів на ранніх стадіях важлива наявність частково розробленої технічної документації та досвід залучення інвестицій.

Для участі у проєкті потрібно заповнити заявку на сайті Українського фонду стартапів: Sandbox для ШІ та блокчейн стартапів – Ukrainian Startup Fund.

Аудит і консультації у Sandbox надають профільні експерти з ШІ та блокчейну. Зараз у команді є бізнес-аналітики, юристи та експерти з технологій. Це фахівці з бездоганною діловою репутацією та великим досвідом у своїй галузі, зазначають у Мінцифрі.

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Зараз у команді 12 експертів. Залежно від запиту компаній команда Sandbox може залучати нових експертів, наприклад, фахівців з освіти, медицини, агро тощо. Також у Sandbox можуть бути долучені представники органів державної влади, які можуть дати релевантні пропозиції для покращення продукту компанії.

Програма запускається як експериментальний проєкт і діятиме до жовтня 2026 року. Після завершення проєкту Мінцифра подасть до Кабміну пропозиції щодо вдосконалення законодавства, зокрема у сферах ШІ й блокчейн. Якщо результати проєкту будуть позитивними та зберігатиметься запит від компаній – Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.