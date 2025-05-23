Ще кілька років тому штучний інтелект у бізнес-середовищі сприймався як щось дуже далеке – цікаве, але не першочергове. Сьогодні ситуація кардинально змінилася: медіа, телеком та IT-компанії в Україні не просто експериментують з новими інструментами, а системно інтегрують ШІ в щоденні процеси – від генерації контенту до аналітики, перекладів і навіть створення голосів для озвучування новин.

Водночас з'являється й нова управлінська роль – менеджера, відповідального за впровадження ШІ, поки що в різних компаніях цю посаду називаються по-різному. Ці люди – не лише ентузіасти технологій, а й ті, хто визначає, де саме ШІ буде корисним бізнесу, і як впроваджувати його не задля галочки, а зі стратегічною користю.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, як українські компанії формують ШІ-напрямки, які завдання ставлять перед новими фахівцями та чому майбутнє українського бізнесу дедалі тісніше пов'язане з алгоритмами нейромереж.

24 Канал: штучний інтелект – не магія, а помічник

Редакція сайту 24 Каналу активно використовує інструменти ШІ, вбудовані в "адмінку", а також у роботі з відео. У команді почали використовувати штучний інтелект ще на початку 2023 року – спершу для допомоги в рутинних завданнях: SEO-блоках, заголовках і рерайті, розповідає Вероніка Гавриленко, заступниця шеф-редакторки сайту.

Після появи GPT-4 Turbo ми усвідомили, що ШІ – це не просто помічник, а інструмент для реалізації того, що раніше здавалося фантастикою,

– каже Вероніка.

Відтоді команда розширилася: з'явився окремий product owner, відповідальний за напрям ШІ. Редакція склала список "неможливих" ідей – згодом більшість із них реалізували.

Найбільш помітні нововведення такі: короткі саммарі новин (охоплюють 80 – 90% матеріалів) та озвучка (наразі понад 90% новин із аудіо). У листопаді 2024-го навіть створили окрему команду озвучування, що працює з 7:00 до 23:00.

Ми відмовилися від синтетичних голосів і тепер використовуємо голоси наших ведучих – Катерини Соляр і Тані Татарченко,

– додає Вероніка.

У планах – повна озвучка аналітики та експерименти з форматом подкастів.

Серед інших ШІ-інструментів:

спіч-ту-текст: редактор диктує – ШІ формує новину;

автопідбір тегів (ще тестується);

рерайтинг офіційних текстів;

SEO-помічник і генератор заголовків (використовується частково).

Може, це прозвучить гучно, але здається, що серед українських медіа ми використовуємо ШІ наймасштабніше,

– зазначає заступниця шеф-редакторки.



ШІ в журналістиці / Колаж 24 Каналу та ChatGPT

Команда 24 Каналу активно працює з OpenAI API, а також експериментує з Meta M4T, News API, python-бібліотеками, AVM-моделями. ШІ активно залучений і на YouTube-каналі: для перекладу, назв і описів відео.

IT-компанія Luxnet, яка створює інструменти для 24 Каналу, активно використовує штучний інтелект у кількох напрямках, додає Юрій Кісільчук, Head of Innovation у Luxnet.



Найбільш помітний для редакції напрям уже згадувався – це аудіоновини та текстові самарі, які майже повністю генеруються за допомогою ШІ. Також ШІ-системи допомагають у SEO-оформленні статей, створенні коротких новин, перекладах і дубляжі контенту для YouTube-каналів.

Маємо стрім, у якому задіяно багато людей – працюємо над запуском нових каналів іншими мовами. Там ШІ озвучує відео перекладами, це вже реально працює,

– ділиться Кісільчук.

Найближчим часом команда Luxnet планує виводити ці формати на новий рівень. Наприклад, в адмінпанелі будуть додаватися "клоновані" голоси ведучих. Також у планах – аналітичні інструменти на базі ШІ для відстеження тем і трендів у медіа, і системи персональних рекомендацій контенту для користувачів.

Наостанок Юрій Кісільчук радить іншим медіа не боятися впроваджувати ШІ, але й не переоцінювати його.

Штучний інтелект – це не магічна паличка. Це класний помічник, який працює лише тоді, коли ти сам добре розумієш, чого хочеш. Тоді він допоможе – запропонує варіанти, підкаже шляхи. Але не зробить за тебе всю роботу,

– каже співрозмовник.

Юрій також застерігає від поширеної помилки – сприймати ШІ як заміну людей.

"Це дивна ідея. Ми якось говорили з людиною, яка прямо казала: "О, тепер не треба буде людей". І це соціопатична, хибна думка. ШІ – це прискорювач, а не замінник. Він допомагає робити швидше, якісніше, цікавіше. У цьому його цінність".

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"Треба цікавитися штучним інтелектом. Виділяти на це час і ресурси – не ввечері після роботи, а під час неї. Бо це вже частина нашої професії", – радить Юрій.

Мінцифра: ШІ для рутинних завдань

Впровадження ШІ в операційну роботу стало одним з ключових фокусів Мінцифри, поділилися в пресслужбі міністерства із 24 Каналом. Близько 90 OKR команд міністерства на цей квартал містять цілі, пов’язані з ШІ.

Взагалі Мінцифра почала займатися штучним інтелектом ще з початку створення. У 2020 році команда опублікувала Концепцію розвитку ШІ в Україні, яка описує ключові сфери та кроки для розвитку штучного інтелекту. Основним фокусом роботи було створення безпечних умов для розвитку ШІ.

Ми розробили дорожню карту й Білу книгу з регулювання штучного інтелекту, яка є навігатором для відповідального розвитку ШІ,

– додали у Мінцифрі.

Із запуском ChatGPT та бумом продуктового ШІ міністерство побачило, що треба розширювати напрям практичного використання ШІ, щоб Україна могла залишатися конкурентоспроможною на глобальному ринку.

Над запуском ШІ-продуктів усередині Мінцифри працює команда AI Center of Excellence. Зараз у роботі центру 13 ШІ-рішень на різних життєвих стадіях, з них 7 – для внутрішньої команди.

Команда центру сфокусована на розробці рішень для команди Мінцифри та інтеграції AI у державні сервіси міністерства, зокрема Дію, Мрію та оборонні ініціативи. Також ввели посаду Chief AI Officer – людини, яка шукає прикладні шляхи використання ШІ в міністерстві для підвищення його ефективності. Ці обов’язки виконує CEO AI Center of Excellence.

Мінцифра використовує штучний інтелект для виконання рутинних завдань.

Наприклад, ми запустили ШІ-інструмент для юристів – він допомагає писати й аналізувати нормативно-правові акти. Зараз цифрова експертиза акта здійснюється всього за 72 години, раніше на це йшли тижні роботи юристів,

– кажуть у міністерстві.

Для рекрутерів Мінцифри команда AI Center of Excellence створила HR-асистента, який зараз працює як пілот. Штучний інтелект формує вакансії за назвою позиції та тезовими ключовими вимогами.

У роботі також OKR-асистент із ШІ. Він допомагатиме командам формувати цілі за методологією та об’єднуватися з іншими підрозділами для досягнення спільних результатів.

Цікаво! Для інтеграції штучного інтелекту в Мінцифрі AI Center of Excellence запустив окремий ШІ-інструмент під назвою "Я маю ідею". Кожен працівник міністерства може написати свою ідею на платформі – і вона з’явиться на дашборді. ШІ проаналізує, наскільки вона відповідає цілям міністерства. Якщо рішення в пріоритеті – команда центру візьме її в розробку.

Команда Мінцифри розглядає ШІ як основну технологію для покращення державних сервісів і процесів усередині державних органів:

Наша мета – побудувати AI-first послуги для громадян, де штучний інтелект допомагатиме отримувати державні сервіси за секунди в межах "одного вікна". Як показує наш досвід, ШІ-інструменти значно економлять час та ресурси команди на виконання монотонних завдань та пришвидшують досягнення цілей. Тому глобальна місія – до 2030 року ввійти до трійки країн за рівнем розробки та впровадження ШІ-рішень у публічний сектор.

Водночас важливо, щоб AI ніс нульові ризики для процесів усередині держави. Для цього команда міністерства використовує ШІ за принципом "людина-в-циклі": штучний інтелект виконує завдання, але перевірка його результатів залишається за людиною.

"Київстар": "ШІ – не самоціль, а інструмент"

У "Київстарі" розповіли 24 Каналу, що напрям застосування штучного інтелекту є частиною довгострокової стратегії з технологічної трансформації.

Ми впроваджуємо LLM-рішення у процеси, які дозволяють підвищити швидкість ухвалення рішень і зменшити навантаження на команди. Акцент робимо на практичному застосуванні з фокусом на ефективну підтримку фахівців. Йдеться не про повну автоматизацію, а про розумне використання ШІ як інструменту, що доповнює людську експертизу,

– зазначив Андрій Жуковський, CEO Kyivstar.Tech.

Водночас окремої посади директора з ШІ у "Київстар" наразі не передбачено, однак розвиток цього напрямку вже інтегрований у структуру R&D.

Інструменти на базі ШІ в мобільного оператора використовують для покращення сервісної моделі. Мовиться про вдосконалення цифрових помічників, голосове меню та чат-боти – компанія хоче зробити обслуговування швидшим і ефективнішим.



ШІ та мобільний зв'язок / Колаж 24 Каналу та ChatGPT

Також "Київстар" за допомогою ШІ аналізує звернення клієнтів у реальному часі, моніторить події та позаштатні ситуації на критичних елементах мережі, аналізує великі дані.

Щодо автоматизації типових бізнес-процесів – компанія впроваджує рішення на базі моделей RAG (Retrieval Augmented Generation), які дозволяють пришвидшити виконання стандартних операцій без шкоди для гнучкості. "Такий підхід дає змогу покращити ефективність рутинних завдань і прискорити внутрішні процеси", – каже Жуковський.

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У "Київстарі" кажуть, що безпечно й етично використовують ШІ, дотримуючись законодавства та захищаючи персональні й комерційні дані: "Усі проєкти впроваджуються зважено, з увагою до прозорості та якості результатів і дотримання етичних стандартів. Для Київстару ШІ – це не самоціль, а інструмент, який допомагає команді зростати та масштабуватися без втрати контролю".

Netpeak Group: "ШІ – це екзоскелет для розумної людини, а не заміна"

У Netpeak Group, українській групі IT-компаній, до впровадження штучного інтелекту підійшли системно. Ще 2024 року в компанії з'явилася посада Chief AI Officer – її обійняв Сергій Саута, який не лише керує інтеграцією ШІ, а й став флагманом ШІ-культури холдингу.

Усе почалося зі створення внутрішнього AI-ком'юніті, яке ініціював Сергій Саута. Співробітники ділилися практичними кейсами, обговорювали нові моделі, розповідали, як використовують ШІ у своїх щоденних задачах. Згодом ця культура масштабувалася – з'явилися щоквартальні борди, на яких менеджери звітують про власні ШІ-ініціативи,

– розповів 24 Каналу CEO Netpeak Group Артем Бородатюк.

Netpeak Group об'єднує десятки компаній, і у кожній з них штучний інтелект застосовують у повсякденних процесах. Наприклад:

у рекрутингу працює власна модель Liti, яка аналізує софт-скіли кандидатів;

у Ringostat створено AI-супервайзера для транскрипції дзвінків;

у LMS Academy Ocean – чатбот Wave, що допомагає новачкам адаптуватися;

наразі тестується CoreHR – система, яка покликана посилити роботу менеджерів з командами.

Усе це з'явилось без тиску згори – ми показували приклади, розповідали про юзкейси, запускали навчання. І цей процес тепер розвивається самостійно. Адже головний підхід такий: ШІ – це екзоскелет, який посилює розумну людину, а не замінює її,

– додає Бородатюк.

CEO Netpeak Group радить компаніям такі кроки у впровадженні ШІ:

Призначити відповідального – людину, якій "більше за всіх треба". Впровадження ШІ – це не про формальну роль, це про внутрішню мотивацію, експертизу й здатність долати опір змін.

Впровадження ШІ – це не про формальну роль, це про внутрішню мотивацію, експертизу й здатність долати опір змін. Освіта – передусім . Компаніям варто навчати свої команди, щоб ті стали експертами в ШІ.

. Компаніям варто навчати свої команди, щоб ті стали експертами в ШІ. Не бійтеся експериментів: "У нас тисячі внутрішніх ініціатив із використання ШІ. Одні стають частиною рутини, інші – ні. Але тільки через спроби народжується користь".

"Якщо коротко – не ігноруйте ШІ, бо ті, хто не навчається й не пробує, дуже скоро можуть стати неконкурентоздатними", – підсумовує Бородатюк.

"Нова пошта": "Не впроваджуйте ШІ лише тому, що це модно"

Група компаній NOVA зараз створює нову роль – Head of AI (ШІ-директор), розповіли у пресслужбі 24 Каналу.

Це стратегічна посада створена, щоб підсилити наш інноваційний напрям і впровадити рішення штучного інтелекту у всі ключові процеси — продукти, розвиток мережі, маркетинг та продажі, надання послуг. Нова роль дозволить "Новій пошті" розробляти та впроваджувати ШІ-рішення, які мають, зокрема, покращити клієнтський досвід та оптимізувати процеси.

Компанія вже почала використовувати штучний інтелект у своїй діяльності, поділилися з 24 Каналом. Зокрема, NovaPay автоматизувала введення реквізитів для переказів на IBAN, що дозволило скоротити час операції більш ніж на дві хвилини. Інше практичне рішення – автоматичне визначення HS-кодів для міжнародних відправлень, що значно пришвидшує митне оформлення.

Першочергові завдання ШІ-директора у "Новій пошті" включатимуть аудит поточних бізнес-процесів та ІТ-інфраструктури з метою виявлення зон для застосування AI, а також запуск пілотних агентів (помічників) в робочі місця працівників групи Nova. У перспективі – масштабування ШІ-рішень по всій групі компаній.

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У "Новій пошті" радять іншим бізнесам так розвивати роботу з ШІ:

Перш за все, варто почати з чіткої відповіді на запитання: яку саме проблему ви хочете вирішити за допомогою штучного інтелекту. Не впроваджуйте ШІ лише тому, що це модно – такий підхід часто не приносить практичної користі. Штучний інтелект – це не мета, а інструмент, який має працювати на досягнення ваших бізнес-цілей.

Варто рухатися маленькими, але швидкими кроками. Експериментуйте: тестуйте кілька гіпотез одночасно, шукайте найефективніші сценарії використання ШІ саме у ваших повсякденних процесах. Такий підхід дозволяє вчитися швидко, уникати зайвих витрат і знаходити практичну цінність технологій.

Окрему увагу варто приділити вибору правильних інструментів та партнерів. Не всі рішення однаково ефективні для кожного бізнесу – важливо оцінювати технології з погляду реальних потреб компанії, технічної інтеграції та масштабу.

Постійно варто навчати команду роботі з ШІ – від базового розуміння до вміння ефективно взаємодіяти з інструментами. І, звісно, не забувайте вимірювати результат: впроваджені процеси мають мати чіткі KPI, які допоможуть оцінити ефективність використання ШІ та приймати зважені рішення щодо масштабування.

"Штучний інтелект має стати частиною культури постійного вдосконалення – лише тоді він принесе справжню цінність", – резюмують у "Новій пошті".

VIRSHI: "Починайте не з модних технологій, а з конкретних проблем"

Не у всіх бізнесах позиція має назву саме "директор зі штучного інтелекту". Крістіна Ніколаєва, Strategic Initiatives & AI Lead, VIRSHI (група компаній One Philosophy) поділилася з 24 Каналом: "Моя посада українською звучить трохи по-іншому: керівниця напряму стратегічних ініціатив і штучного інтелекту".

У компанії почали знайомити команду з ШІ-інструментами ще в 2023 році, розповідає Ніколаєва. Тоді, після виходу ChatGPT для широкого загалу наприкінці 2022 року стало зрозуміло, що генеративний ШІ – це не цікава іграшка, а інструмент, який фундаментально змінить підходи до роботи та створення цінності.

І вже на початку 2024 року визначили, що будемо інвестувати в навчання команди роботі з ШІ, а також досліджувати, як наші бізнес-процеси можна покращити за допомогою ШІ. Було зрозуміло, що для ґрунтовних змін хтось має тримати цю рамку, формувати бачення, координувати впровадження інструментів і навчання команд. Саме тому ми вирішили створити окрему роль – відповідальну не лише за технології, а за інтеграцію ШІ в культуру, процеси й стратегію компанії.

Спочатку у VIRSHI зосередилися на тому, щоб навчити команду користуватися генеративним ШІ для повсякденних завдань і створення контенту – текстів, зображень, презентацій. Це дало швидкий і відчутний результат, особливо в роботі з клієнтами та внутрішніми проєктами, ділиться Крістіна Ніколаєва.

Далі ми почали впроваджувати простих асистентів, наприклад, для автоматизації онбордингу нових співробітників: ШІ допомагає знайомитися з філософією, структурою, процесами компанії, відповідає на типові запитання. Цього року плануємо перейти від точкових рішень до повноцінних агентів, які зможуть самостійно виконувати частину бізнес-завдань. Також працюємо над тим, щоб інтегрувати ШІ в нашу ERP-систему, щоб зменшити кількість ручної роботи і спростити взаємодію з нею.

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Іншим компаніям у VIRSHI радять починати не з модних технологій, а з конкретних проблем, які болять вашим працівникам чи клієнтам. Саме бізнес-задача має бути відправною точкою, а не хайп навколо ШІ.

Оберіть одну задачу, визначте, як вимірюватимете успіх, і призначте відповідального за те, щоб проєкт рухався. Переконайтеся, що маєте необхідні дані, правильно їх збираєте й зберігаєте: без цього навіть найкраща ШІ-модель не покаже результату.

Добре, якщо можете почати з менш масштабних проєктів, щоб можна було швидше їх впровадити й побачити результат на практиці, в цифрах, а не в теорії. Це дуже надихає людей, тож стає простіше реалізовувати більші проєкти.

А ще, обов’язково навчайте роботі з ШІ не лише технічних фахівців, а й решту команди: фінансистів, юристів, маркетологів, тощо. Коли люди розуміють можливості ШІ, вони самі підказують нові ідеї.

"Не варто робити економію основною метою впровадження ШІ. На мою думку, цінність ШІ як раз у тому, що він підсилює фахівців-людей, допомагає генерувати нові ідеї та продукти", – підсумовує співрозмовниця.