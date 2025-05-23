Еще несколько лет назад искусственный интеллект в бизнес-среде воспринимался как нечто очень далекое – интересное, но не первоочередное. Сегодня ситуация кардинально изменилась: медиа, телеком и IT-компании в Украине не просто экспериментируют с новыми инструментами, а системно интегрируют ИИ в ежедневные процессы – от генерации контента до аналитики, переводов и даже создания голосов для озвучивания новостей.

Одновременно появляется и новая управленческая роль – менеджера, ответственного за внедрение ИИ, пока в разных компаниях эту должность называют по-разному. Эти люди – не только энтузиасты технологий, но и те, кто определяет, где именно ИИ будет полезным бизнесу, и как внедрять его не для галочки, а со стратегической пользой.

В этом материале 24 Канал рассказывает, как украинские компании формируют ИИ-направления, какие задачи ставят перед новыми специалистами и почему будущее украинского бизнеса все теснее связано с алгоритмами нейросетей.

24 Канал: искусственный интеллект – не магия, а помощник

Редакция сайта 24 Канала активно использует инструменты ИИ, встроенные в "админку", а также в работе с видео. В команде начали использовать искусственный интеллект еще в начале 2023 года – сначала для помощи в рутинных задачах: SEO-блоках, заголовках и рерайте, рассказывает Вероника Гавриленко, заместитель шеф-редактора сайта.

После появления GPT-4 Turbo мы поняли, что ИИ – это не просто помощник, а инструмент для реализации того, что раньше казалось фантастикой,

– говорит Вероника.

С тех пор команда расширилась: появился отдельный product owner, ответственный за направление ИИ. Редакция составила список "невозможных" идей – впоследствии большинство из них реализовали.

Наиболее заметные нововведения такие: короткие саммари новостей (охватывают 80 – 90% материалов) и озвучка (сейчас более 90% новостей с аудио). В ноябре 2024-го даже создали отдельную команду озвучивания, работающую с 7:00 до 23:00.

Мы отказались от синтетических голосов и теперь используем голоса наших ведущих – Екатерины Соляр и Тани Татарченко,

– добавляет Вероника.

В планах – полная озвучка аналитики и эксперименты с форматом подкастов.

Среди других ИИ-инструментов:

спич-ту-текст: редактор диктует – ИИ формирует новость;

автоподбор тегов (еще тестируется);

рерайтинг официальных текстов;

SEO-помощник и генератор заголовков (используется частично).

Может, это прозвучит помпезно, но кажется, что среди украинских медиа мы используем ИИ масштабно,

– отмечает заместитель шеф-редактора.



ИИ в журналистике / Коллаж 24 Канала и ChatGPT

Команда 24 Канала активно работает с OpenAI API, а также экспериментирует с Meta M4T, News API, python-библиотеками, AVM-моделями. ИИ активно задействован и на YouTube-канале: для перевода, названий и описаний видео.

IT-компания Luxnet, которая создает инструменты для 24 Канала, активно использует искусственный интеллект в нескольких направлениях, добавляет Юрий Кисильчук, Head of Innovation в Luxnet.



Наиболее заметное для редакции направление уже упоминалось – это аудионовости и текстовые самари, которые почти полностью генерируются с помощью ИИ. Также ИИ-системы помогают в SEO-оформлении статей, создании коротких новостей, переводах и дубляже контента для YouTube-каналов.

Есть стрим, в котором задействовано много людей – работаем над запуском новых каналов на других языках. Там ИИ озвучивает видео переводами, это уже реально работает,

– делится Кисильчук.

В ближайшее время команда Luxnet планирует выводить эти форматы на новый уровень. Например, в админпанель будут добавляться "клонированные" голоса ведущих. Также в планах – аналитические инструменты на базе ИИ для отслеживания тем и трендов в медиа, и системы персональных рекомендаций контента для пользователей.

Напоследок Юрий Кисильчук советует другим медиа не бояться внедрять ИИ, но и не переоценивать его.

Искусственный интеллект – это не магическая палочка. Это классный помощник, который работает только тогда, когда ты сам хорошо понимаешь, чего хочешь. Тогда он поможет – предложит варианты, подскажет пути. Но не сделает за тебя всю работу,

– говорит собеседник.

Юрий также предостерегает от распространенной ошибки – воспринимать ИИ как замену людей.

"Это странная идея. Мы как-то беседовали с человеком, который прямо говорил: "О, теперь не надо будет людей". И это социопатическое, ошибочное мнение. ИИ – это ускоритель, а не заменитель. Он помогает делать быстрее, качественнее, интереснее. В этом его ценность".

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"Надо интересоваться искусственным интеллектом. Выделять на это время и ресурсы – не вечером после работы, а во время нее. Потому что это уже часть нашей профессии", – советует Юрий.

Минцифра: ИИ для рутинных задач

Внедрение ИИ в операционную работу стало одним из ключевых фокусов Минцифры, поделились в пресс-службе министерства с 24 Каналом. Около 90 OKR команд министерства на этот квартал имеют цели, связанные с ИИ.

Вообще Минцифра начала заниматься искусственным интеллектом еще с начала создания. В 2020 году команда опубликовала Концепцию развития ИИ в Украине, которая описывает ключевые сферы и шаги для развития искусственного интеллекта. Основным фокусом работы было создание безопасных условий для развития ИИ.

Мы разработали дорожную карту и Белую книгу по регулированию искусственного интеллекта, которая является навигатором для ответственного развития ИИ,

– добавили в Минцифре.

С запуском ChatGPT и бумом продуктового ИИ министерство увидело, что надо расширять направление практического использования ИИ, чтобы Украина могла оставаться конкурентоспособной на глобальном рынке.

Над запуском ИИ-продуктов внутри Минцифры работает команда AI Center of Excellence. Сейчас в работе центра 13 ИИ-решений на разных жизненных стадиях, из них 7 – для внутренней команды.

Команда центра сфокусирована на разработке решений для команды Минцифры и интеграции AI в государственные сервисы министерства, в частности Дию, Мрию и оборонные инициативы. Также ввели должность Chief AI Officer – человека, который ищет прикладные пути использования ИИ в министерстве для повышения его эффективности. Эти обязанности выполняет CEO AI Center of Excellence.

Минцифра использует искусственный интеллект для выполнения рутинных задач.

Например, мы запустили ИИ-инструмент для юристов – он помогает писать и анализировать нормативно-правовые акты. Сейчас цифровая экспертиза акта осуществляется всего за 72 часа, раньше на это уходили недели работы юристов,

– говорят в министерстве.

Для рекрутеров Минцифры команда AI Center of Excellence создала HR-ассистента, который сейчас работает как пилот. Искусственный интеллект формирует вакансии по названию позиции и тезисным ключевым требованиям.

В работе также OKR-ассистент с ИИ. Он будет помогать командам формировать цели по методологии и объединяться с другими подразделениями для достижения общих результатов.

Интересно! Для интеграции искусственного интеллекта в Минцифре AI Center of Excellence запустил отдельный ИИ-инструмент под названием "У меня есть идея". Каждый работник министерства может написать свою идею на платформе – и она появится на дашборде. ИИ проанализирует, насколько она соответствует целям министерства. Если решение в приоритете – команда центра возьмет ее в разработку.

Команда Минцифры рассматривает ИИ как основную технологию для улучшения государственных сервисов и процессов внутри государственных органов:

Наша цель – построить AI-first услуги для граждан, где искусственный интеллект будет помогать получать государственные сервисы за секунды в пределах "одного окна". Как показывает наш опыт, ИИ-инструменты значительно экономят время и ресурсы команды на выполнение монотонных задач и ускоряют достижение целей. Поэтому глобальная миссия – до 2030 года войти в тройку стран по уровню разработки и внедрения ИИ-решений в публичный сектор.

В то же время важно, чтобы AI нес нулевые риски для процессов внутри государства. Для этого команда министерства использует ИИ по принципу "человек-в-цикле": искусственный интеллект выполняет задание, но проверка его результатов остается за человеком.

"Киевстар": "ИИ – не самоцель, а инструмент"

В "Киевстаре" рассказали 24 Каналу, что направление применения искусственного интеллекта является частью долгосрочной стратегии по технологической трансформации.

Мы внедряем LLM-решения в процессы, которые позволяют повысить скорость принятия решений и уменьшить нагрузку на команды. Акцент делаем на практическом применении с фокусом на эффективную поддержку специалистов. Речь идет не о полной автоматизации, а о разумном использовании ИИ как инструмента, дополняющего человеческую экспертизу,

– отметил Андрей Жуковский, CEO Kyivstar.Tech.

В то же время отдельной должности директора по ИИ в "Киевстар" пока не предусмотрено, однако развитие этого направления уже интегрировано в структуру R&D.

Инструменты на базе ИИ у мобильного оператора используют для улучшения сервисной модели. Говорится о совершенствовании цифровых помощников, голосовое меню и чат-боты – компания хочет сделать обслуживание более быстрым и эффективным.



ИИ и мобильная связь / Коллаж 24 Канала и ChatGPT

Также "Киевстар" с помощью ИИ анализирует обращения клиентов в реальном времени, мониторит события и внештатные ситуации на критических элементах сети, анализирует большие данные.

Касательно автоматизации типичных бизнес-процессов – компания внедряет решения на базе моделей RAG (Retrieval Augmented Generation), которые позволяют ускорить выполнение стандартных операций без ущерба для гибкости. "Такой подход позволяет улучшить эффективность рутинных задач и ускорить внутренние процессы", – говорит Жуковский.

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В "Киевстаре" говорят, что безопасно и этично используют ИИ, соблюдая законодательство и защищая персональные и коммерческие данные: "Все проекты внедряются взвешенно, с вниманием к прозрачности и качеству результатов и соблюдению этических стандартов. Для Киевстара ИИ – это не самоцель, а инструмент, который помогает команде расти и масштабироваться без потери контроля".

Netpeak Group: "ИИ – это экзоскелет для умного человека, а не замена"

В Netpeak Group, украинской группе IT-компаний, к внедрению искусственного интеллекта подошли системно. Еще в 2024 году в компании появилась должность Chief AI Officer – ее занял Сергей Саута, который не только руководит интеграцией ИИ, но и стал флагманом ИИ-культуры холдинга.

Все началось с создания внутреннего AI-комьюнити, которое инициировал Сергей Саута. Сотрудники делились практическими кейсами, обсуждали новые модели, рассказывали, как используют ИИ в своих ежедневных задачах. Впоследствии эта культура масштабировалась – появились ежеквартальные борды, на которых менеджеры отчитываются о собственных ИИ-инициативах,

– рассказал 24 Каналу CEO Netpeak Group Артем Бородатюк.

Netpeak Group объединяет десятки компаний, и в каждой из них искусственный интеллект применяют в повседневных процессах. Например:

в рекрутинге работает собственная модель Liti, которая анализирует софт-скиллы кандидатов;

в Ringostat создан AI-супервайзер для транскрипции звонков;

в LMS Academy Ocean – чатбот Wave, который помогает новичкам адаптироваться;

сейчас тестируется CoreHR – система, которая призвана усилить работу менеджеров с командами.

Все это появилось без давления сверху – мы показывали примеры, рассказывали о юзкейсах, запускали обучение. И этот процесс теперь развивается самостоятельно. Ведь главный подход таков: ИИ – это экзоскелет, который усиливает умного человека, а не заменяет его,

– добавляет Бородатюк.

CEO Netpeak Group советует компаниям такие шаги во внедрении ИИ:

Назначить ответственного – человека, которому "больше всех надо". Внедрение ИИ – это не о формальной роли, это о внутренней мотивации, экспертизе и способности преодолевать сопротивление изменениям.

Внедрение ИИ – это не о формальной роли, это о внутренней мотивации, экспертизе и способности преодолевать сопротивление изменениям. Образование – прежде всего . Компаниям следует обучать свои команды, чтобы те стали экспертами в ИИ.

. Компаниям следует обучать свои команды, чтобы те стали экспертами в ИИ. Не бойтесь экспериментов: "У нас тысячи внутренних инициатив по использованию ИИ. Одни становятся частью рутины, другие – нет. Но только через попытки рождается польза".

"Если коротко – не игнорируйте ИИ, потому что те, кто не учится и не пробует, очень скоро могут стать неконкурентоспособными", – заключает Бородатюк.

"Новая почта": "Не внедряйте ИИ только потому, что это модно"

Группа компаний NOVA сейчас создает новую роль – Head of AI (ИИ-директор), рассказали в пресс-службе 24 Каналу.

Это стратегическая должность создана, чтобы усилить наше инновационное направление и внедрить решения искусственного интеллекта во все ключевые процессы – продукты, развитие сети, маркетинг и продажи, предоставления услуг. Новая роль позволит "Новой почте" разрабатывать и внедрять ИИ-решения, которые должны, в частности, улучшить клиентский опыт и оптимизировать процессы.

Компания уже начала использовать искусственный интеллект в своей деятельности, поделились с 24 Каналом. В частности, NovaPay автоматизировала введение реквизитов для переводов на IBAN, что позволило сократить время операции более чем на две минуты. Другое практическое решение – автоматическое определение HS-кодов для международных отправлений, что значительно ускоряет таможенное оформление.

Первоочередные задачи ИИ-директора в "Новой почте" будут включать аудит текущих бизнес-процессов и ІТ-инфраструктуры с целью выявления зон для применения AI, а также запуск пилотных агентов (помощников) в рабочие места работников группы Nova. В перспективе – масштабирование ИИ-решений по всей группе компаний.

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В "Новой почте" советуют другим бизнесам так развивать работу с ИИ:

Прежде всего, стоит начать с четкого ответа на вопрос: какую именно проблему вы хотите решить с помощью искусственного интеллекта. Не внедряйте ИИ только потому, что это модно – такой подход часто не приносит практической пользы. Искусственный интеллект – это не цель, а инструмент, который должен работать на достижение ваших бизнес-целей.

Стоит двигаться маленькими, но быстрыми шагами. Экспериментируйте: тестируйте несколько гипотез одновременно, ищите самые эффективные сценарии использования ИИ именно в ваших повседневных процессах. Такой подход позволяет учиться быстро, избегать лишних затрат и находить практическую ценность технологий.

Отдельное внимание стоит уделить выбору правильных инструментов и партнеров. Не все решения одинаково эффективны для каждого бизнеса – важно оценивать технологии с точки зрения реальных потребностей компании, технической интеграции и масштаба.

Постоянно стоит обучать команду работе с ИИ – от базового понимания до умения эффективно взаимодействовать с инструментами. И, конечно, не забывайте измерять результат: внедренные процессы должны иметь четкие KPI, которые помогут оценить эффективность использования ИИ и принимать взвешенные решения по масштабированию.

"Искусственный интеллект должен стать частью культуры постоянного совершенствования – только тогда он принесет настоящую ценность", – резюмируют в "Новой почте".

VIRSHI: "Начинайте не с модных технологий, а с конкретных проблем"

Не во всех бизнесах позиция называется именно "директор по искусственному интеллекту". Кристина Николаева, Strategic Initiatives & AI Lead, VIRSHI (группа компаний One Philosophy) поделилась с 24 Каналом: "Моя должность на украинском звучит немного по-другому: руководитель направления стратегических инициатив и искусственного интеллекта".

В компании начали знакомить команду с ИИ-инструментами еще в 2023 году, рассказывает Николаева. Тогда, после выхода ChatGPT для широкой общественности в конце 2022 года стало понятно, что генеративный ИИ – это не интересная игрушка, а инструмент, который фундаментально изменит подходы к работе и созданию ценностей.

И уже в начале 2024-го определили, что будем инвестировать в обучение команды работе с ИИ, а также исследовать, как наши бизнес-процессы можно улучшить с помощью ИИ. Было понятно, что для основательных изменений кто-то должен держать эту рамку, формировать видение, координировать внедрение инструментов и обучение команд. Именно поэтому мы решили создать отдельную роль – ответственную не только за технологии, а за интеграцию ИИ в культуру, процессы и стратегию компании.

Сначала в VIRSHI сосредоточились на том, чтобы научить команду пользоваться генеративным ИИ для повседневных задач и создания контента – текстов, изображений, презентаций. Это дало быстрый и ощутимый результат, особенно в работе с клиентами и внутренними проектами, делится Кристина Николаева.

Далее мы начали внедрять простых ассистентов, например, для автоматизации онбординга новых сотрудников: ИИ помогает знакомиться с философией, структурой, процессами компании, отвечает на типичные вопросы. В этом году планируем перейти от точечных решений к полноценным агентам, которые смогут самостоятельно выполнять часть бизнес-задач. Также работаем над тем, чтобы интегрировать ИИ в нашу ERP-систему, чтобы уменьшить количество ручной работы и упростить взаимодействие с ней.

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Другим компаниям в VIRSHI советуют начинать не с модных технологий, а с конкретных проблем, которые волнуют ваших работников или клиентов. Именно бизнес-задача должна быть отправной точкой, а не хайп вокруг ИИ.

Выберите одну задачу, определите, как будете измерять успех, и назначьте ответственного за продвижение проекта. Убедитесь, что у вас есть необходимые данные, правильно их собираете и храните: без этого даже самая лучшая ИИ-модель не покажет результата.

Хорошо, если можете начать с менее масштабных проектов, чтобы можно было быстрее их внедрить и увидеть результат на практике, в цифрах, а не в теории. Это очень вдохновляет людей, поэтому становится проще реализовывать большие проекты.

А еще, обязательно учите работе с ИИ не только технических специалистов, но и остальную команду: финансистов, юристов, маркетологов и тому подобных. Когда люди понимают возможности ИИ, они сами подсказывают новые идеи.

"Не стоит делать экономию основной целью внедрения ИИ. По моему мнению, ценность ИИ как раз в том, что он усиливает специалистов-людей, помогает генерировать новые идеи и продукты", – заключает собеседница.