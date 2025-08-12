Хто може отримати гранти від ЄС?

Програма фінансування передбачає надання грантів від Європейської інноваційної ради (EIC). Українські deep tech-стартапи можуть отримати від 300 000 до 500 000 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Дивіться також Мінцифра запускає "пісочницю" для ШІ-стартапів: що це таке і як працюватиме

Окрім коштів, відібрані компанії зможуть розраховувати:

на безкоштовний доступ до послуг EIC Business Acceleration Services, які включатимуть навчання та івенти, що адаптовані до потреб стартапів

на участь у програмі Fast Track to the EIC Accelerator, яка відкриває подальший доступ до ще більших грантів та інвестицій EIC.

Участь у конкурсі на здобуття гранту від ЄС можуть взяти deep-tech стартапи, які спеціалізуються на таких галузях:

кібербезпека;

робототехніка та автономні системи;

ШІ і машинне навчання;

супутникові та космічні технології;

біо- та відновлювальні технології;

морські технології.

Важливо! Українські стартапи повинні представити інноваційні рішення, які здатні створити нові ринки чи розширити ті, які вже існують, а також бути амбіційними, тобто прагнути до розширення.

Як отримати грант від ЄС?

Щоб отримати грант від Європейської інноваційної ради, компанії мають відповідати низці вимог:

класифікуватися як малі чи середні підприємства, стартапи у тому числі;

мати реєстрацію в Україні, хоча б початкову, якщо після початку війни компанія переїхала до країни Євросоюзу;

TRL від 4 до 6-7;

наявність українського громадянства принаймні в одного засновника стартапу або співзасновника, топ-менеджера, головного виконавчого, технічного, чи наукового директора.

Особливо до участі грантовій компанії Єврокомісія заохочує стартапи з жінками на чолі.

Варто знати! Заявки на участь у програмі фінансування від ЄС прийматимуться до 26 листопада.