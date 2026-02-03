Як ЄС реагує на позов Угорщини?

Про це розповіла головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

На виконання рішення ЄС планує застосувати регламент REPowerEU. Саме він визначає заборону на постачання російського газу з 2027 року до країн блоку.

Ми будемо застосовувати законодавство. Про це важливо пам'ятати,

– підкреслила Піньо.

Втім, Брюссель керуватиметься розпорядження Суду ЄС, адже він очолює всі процеси у справах, що його стосуються.

За словами речниці Єврокомісії з питань енергетики Анни-Кайси Ітконен, зараз очікують інструкції, які діяти через позов Угорщини і вимогу скасувати REPowerEU.

Саме йому (Суду ЄС – 24 Канал) тепер належить визначити, якими будуть наступні кроки, який буде графік і як вони вирішать просувати справу далі,

– пояснила Ітконен.

Чому Угорщина подала до суду?

Учора, 2 лютого, Угорщина подала до Суду Євросоюзу позов, аби оскаржити Регламент REPowerEU із забороною російського газу. Про це у соцмережі написав угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Він зауважив, що позиція Будапешта ґрунтується на трьох головних аргументах:

На думку угорського уряду, заборону на імпорт енергоносіїв з Росії можна запроваджувати лише через санкції, які вимагають одноголосної підтримки усіх членів ЄС. Тоді як регламент ухвалили більшістю голосів під виглядом торгівельної політики. У договорах ЄС нібито прописано право кожної держави самостійно обирати джерела енергії та постачальників. Безпека енергопостачання має бути гарантована для всіх країн ЄС за принципом енергетичної солідарності. А заборона російського імпорту, мовляв, порушує цей принцип.

Доступними залишаються лише дорожчі та менш надійні альтернативи. Без російської нафти й газу неможливо гарантувати енергетичну безпеку та зберегти низькі ціни на енергоносії для угорських родин,

– заявив Сіярто.

Що відомо про відмову ЄС від російського газу?