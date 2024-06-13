Які українські проєкти відібрали

Наразі відібрано 9 проєктів, серед яких є Ailand Systems – системи автономних дронів для виявлення мін, BasaIT – платформа для пошуку кадрів у технологічних компаніях, технологія Carbominer для захоплення вуглекислого газу з атмосфери та інші.

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Крім фінансової підтримки, Google також пропонує менторську допомогу та можливість отримати до 350 тисяч доларів у кредит від Google Cloud. Особливий акцент робиться на компаніях, що активно впроваджують штучний інтелект.

Фонд підтримки від Google — ініціатива, що підтримує розвиток української стартап-екосистеми в умовах війни. Грантові кошти допоможуть технологічним компаніям масштабуватися та будувати фундамент для післявоєнного відновлення України,

– йдеться у повідомленні.

А загальний грантовий фонд програми складає — 10 мільйонів доларів.

Важливо! До 30 липня триває прийняття заявок на другий етап програми від Google.

Мільйони доларів від Meta і Google

Meta і Google почали наввипередки пропонувати голлівудським студіям мільйони доларів. Ні, вони не прагнуть зняти про себе кіно чи серіал – йдеться про дозвіл навчати штучний інтелект на їхніх продуктах.

Як стало відомо, технологічні гіганти хочуть підписати ліцензійні угоди, щоб їхні моделі штучного інтелекту мали можливість працювати з якісними відео та створювати кращі ролики.