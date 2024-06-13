Які українські проєкти відібрали
Наразі відібрано 9 проєктів, серед яких є Ailand Systems – системи автономних дронів для виявлення мін, BasaIT – платформа для пошуку кадрів у технологічних компаніях, технологія Carbominer для захоплення вуглекислого газу з атмосфери та інші.
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Крім фінансової підтримки, Google також пропонує менторську допомогу та можливість отримати до 350 тисяч доларів у кредит від Google Cloud. Особливий акцент робиться на компаніях, що активно впроваджують штучний інтелект.
Фонд підтримки від Google — ініціатива, що підтримує розвиток української стартап-екосистеми в умовах війни. Грантові кошти допоможуть технологічним компаніям масштабуватися та будувати фундамент для післявоєнного відновлення України,
– йдеться у повідомленні.
А загальний грантовий фонд програми складає — 10 мільйонів доларів.
Мільйони доларів від Meta і Google
Meta і Google почали наввипередки пропонувати голлівудським студіям мільйони доларів. Ні, вони не прагнуть зняти про себе кіно чи серіал – йдеться про дозвіл навчати штучний інтелект на їхніх продуктах.
Як стало відомо, технологічні гіганти хочуть підписати ліцензійні угоди, щоб їхні моделі штучного інтелекту мали можливість працювати з якісними відео та створювати кращі ролики.