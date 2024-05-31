Безос знову став лідером

Засновник компанії Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною у світі. Його статки складають 205 мільярдів доларів, з початку року показник виріс на 27,9 мільярда доларів.

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Безосу вдалося обігнати власника LVMH Бернара Арно, в якого зараз 203 мільярди доларів. Трішки менше в Ілона Маска, який замикає трійку лідерів – 202 мільярди доларів.

Після них розташувалися Марк Цукерберг зі 169 мільярдами доларів та співзасновник Google Ларрі Пейдж, в якого 156 мільярдів доларів.

У десятку лідерів також увійшли:

Білл Гейтс – 152 мільярди;

Стів Балмер – 148 мільярдів;

Сєргєй Брін – 147 мільярдів;

Ларрі Еллісон – 138 мільярдів;

Воррен Баффет – 133 мільярди.

Чи є в рейтингу українці

До списку 500 найбагатших людей у світі увійшов лише один українець – Рінат Ахметов. Зараз в нього 6,44 мільярда доларів, він займає 451 місце.