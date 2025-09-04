Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Point.

Смотрите также Россия глушит интернет из-за атак дронов: будет ли бунт в Крыму после массовых блэкаутов

Почему Путин боится вступления Украины в ЕС?

Для Украины вступление в Евросоюз станет успехом.

Путин очень боится, что Украина достигнет успеха. Во всех смыслах этого слова. Он боится, что Украина действительно вступит в ЕС. И я говорю не об институтах, я говорю об отсутствии границ между Украиной и странами ЕС,

– сказал Зеленский.

Президент считает, что в Украине люди уже свободны, и Путину не нравится это. Потому что россияне могли бы взять пример с украинцев.

"По сути, знаете, наша ситуация такая, как когда у вас есть очень плохой сосед, который завидует вашему успеху. У вас есть семья, вас любят, а его не любят. И этот человек даже не выходит на улицу, он не выходит из своей комнаты, боясь, что кто-то плюнет ему в лицо. Вот в чем проблема Украины. Путин не любит видеть успех Украины. Но Украина достигнет успеха", – уверен Зеленский.

Он добавил, что Путин не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО.

Россияне смягчили риторику в отношении ЕС