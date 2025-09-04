Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Point.

Чому Путін боїться вступу України в ЄС?

Для України вступ в Євросоюз стане успіхом.

Путін дуже боїться, що Україна досягне успіху. В усіх сенсах цього слова. Він боїться, що Україна справді вступить до ЄС. І я говорю не про інституції, я говорю про відсутність кордонів між Україною та країнами ЄС,

– сказав Зеленський.

Президент вважає, що в Україні люди вже вільні, і Путіну не подобається це. Бо росіяни могли би взяти приклад з українців.

"По суті, знаєте, наша ситуація така, як коли у вас є дуже поганий сусід, який заздрить вашому успіху. У вас є сім'я, вас люблять, а його не люблять. І ця людина навіть не виходить на вулицю, вона не виходить зі своєї кімнати, боячись, що хтось плюне їй в обличчя. Ось у чому проблема України. Путін не любить бачити успіх України. Але Україна досягне успіху", – впевнений Зеленський.

Він додав, що Путін не хоче, щоб Україна вступала в НАТО.

Росіяни пом'якшили риторику щодо ЄС