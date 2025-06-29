Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети X.

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Как Путин поддерживал вступление Украины в НАТО

В МИД отмечают, что российские заявления о расширении НАТО как "причине" войны против Украины не выдерживают никакой критики. Особенно на фоне слов самого Путина, которые он озвучивал еще в 2004 году.

Каждая страна имеет право выбрать тот вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения своей безопасности,

– заявил Путин 8 апреля 2004 года.

Более того, глава Кремля выражал надежду, что расширение НАТО "укрепит доверие в Европе и во всем мире". Однако сегодня, по словам Путина, Россия "возмущена" расширением Альянса, которое, вероятно, представляет "угрозу" для страны-агрессора.

Заявление Путина от 8 апреля 2004 года / Фото Георгия Тихого

"Путин – патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую завоевательную войну. Любимая пропагандистская сказка России об "обещаниях" НАТО 1990 года Москве не двигаться на восток также была неоднократно опровергнута, в том числе Горбачевым, советским лидером того времени", – отмечает Тихий.

Он добавил, что правда заключается в том, что расширение НАТО никогда не было реальной угрозой для России. Оно лишь лишало ее возможности захватывать суверенные европейские страны.

Это всегда было движущей силой стремления стран Центральной и Восточной Европы присоединиться к НАТО. Чтобы защитить своих детей от войны России и попыток колониального господства,

– отметил представитель МИД.

Кроме того, Тихий подчеркнул, что об этом нужно помнить, когда Путин или кто-то другой будет заявлять, что якобы именно НАТО "спровоцировало" Россию на нападение на соседние страны.