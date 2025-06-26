Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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В чем успех саммита НАТО в Гааге

Журналисты отмечают, что после нескольких месяцев неопределенности Трамп наконец подтвердил свою приверженность статье 5 договора НАТО. В издании отмечают, что это действительно важное достижение, которое не стоит преуменьшать.

Трамп также добился, чтобы страны-члены Альянса согласились увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП. Предыдущие президенты США также пытались убедить союзников в необходимости таких шагов и в необходимости уменьшить зависимость от Америки "в выполнении большей части тяжелой работы за огромные деньги", однако эти попытки были безуспешными.

"Кроме того, НАТО смягчило свою позицию по Украине, что открыло путь для очередного давления со стороны Трампа, чтобы заставить Владимира Путина подписать соглашение о прекращении огня и, в конце концов, мирные переговоры", – говорится в материале.

Каковы результаты саммита для Украины

Издание отмечает, что в совместном коммюнике отсутствует прямое осуждение российского вторжения. Хотя премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивал, что позиция НАТО по Украине "не изменилась", журналисты отмечают, что она стала значительно менее резкой.

По их мнению, кампания по возвращению Трампа в НАТО, кажется, завершилась успехом, но из-за переменчивого характера президента США еще ничего не гарантировано.

В статье отмечают, что главная претензия Трампа о том, что Европа недостаточно способствует собственной обороне, по крайней мере частично была решена. Это позволило ему заявить о победе, "даже если значительная часть дополнительных расходов является иллюзией".

Что касается Украины, то хотя президент Владимир Зеленский и выразил удовлетворение саммитом, в издании отмечают, что несмотря на обычные заявления о поддержке, реального облегчения для страны, которая находится в трудном положении, ожидать не стоит.