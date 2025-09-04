Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Как не допустить повторения Будапештского меморандума?

Президент Зеленский подчеркнул, что все партнеры понимают, что повторения Будапештского меморандума мы не хотим. Он добавил, что они понимают, что гарантии безопасности для нашей страны должны голосоваться на уровне парламентов.

Все партнеры понимают, что повторение Будапештского меморандума мы не хотим и не воспринимаем, так же как и минские соглашения. Поэтому мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, а значит нужно, чтобы они голосовались в парламентах тех или иных стран,

– заявил гарант.

Какие заявления звучали о гарантиях безопасности для Украины?