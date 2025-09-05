Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського на міжнародному економічному форумі "Амброзетті".

Україна працює над запобіганням російським атакам

Зеленський розповів, що Україна працює над оборонними системами для стримування Москви.

Я не можу поділитися всіма деталями, але ми готуємося на суші, морі та в повітрі. Ми працюємо над планом, який зупинить Росію. Будуть системи безпілотників, які допоможуть нам зменшити ймовірність продовження цієї війни Росією,

– пояснив президент.

За його словами, Україна веде роботу над запобіганням російським атакам і це може підштовхнути Росію до підписання мирної угоди. Зеленський також зазначив, що для цього необхідна підтримка Сполучених Штатів.

Президент наголосив, що українська армія стане гарантією безпеки для всієї Європи.

Українська армія велика, 800 000 осіб, найбільша в Європі. Це гарантія безпеки України і, очевидно, для всієї Європи. Якщо армія сильна, Європа не в небезпеці. Це важливі речі,

– підсумував глава держави.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?