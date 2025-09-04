В Париже 4 сентября началась встреча стран "коалиции желающих". Елисейский дворец заявил, что Европа ожидает от Соединенных Штатов выполнения договоренностей, которых достигли еще во время предыдущей встречи в Белом доме.

Пока не стоит возлагать на встречу в Париже большие надежды. Как заметил в эфире 24 Канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, она точно не будет решающей или эпохальной.

Чего ожидать от встречи?

Украина сейчас находится в очень сложных процессах. Нашему руководству приходится брать на себя наибольший груз ответственности со времен Второй мировой войны.

"Украина на границе двух миров. Нам принадлежит решающая роль как в борьбе, так и в будущей архитектуре безопасности. Поэтому наше государство и наша война – это и есть модель будущей архитектуры безопасности", – отметил Сергей Кузан.

Справочно! "Коалиция желающих" – это союз около 30 стран, которые поддерживают Украину и предоставляют свою помощь. Создание такого альянса – своеобразный ответ Европы на изменение политики США после прихода к власти Дональда Трампа.

После Второй мировой и создания НАТО было вполне понятно, что есть два центра – США и Советский Союз. С одной стороны был создан Североатлантический блок. с другой – блок Варшавского договора с другой стороны. Теперь вся эта система трансформируется.

Встреча в Париже является лишь одной из сложных встреч, которые направлены на то, чтобы наконец выработать механизм взаимодействия западных партнеров и наработать гарантии, что он все-таки будет работать. Если говорим на примере Украины, то надо выяснить, кто за что будет платить, кто будет производить, как будут обеспечивать поставки оружия, предоставление разведывательной информации.

Какой может быть новая модель мировой безопасности?

Стоит учитывать факт, что Соединенные Штаты не хотят брать на себя ответственность за европейский континент. За это теперь должна отвечать сама Европа.

Украина является ключевым игроком в этом уравнении. Сегодня у нас самая сильная армия, мы ведем самую масштабную войну, внедряем современные технологии, разработки. Все это надо учитывать, если мы говорим о будущей архитектуре безопасности,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Соединенные Штаты отказываются гарантировать защиту. Европа говорит, что не готова отправлять свои войска.

Также стоит помнить, что на все это смотрит Китай, Индия и ряд других стран. Они не знают, как коллективный Запад будет реагировать на самый большой вызов безопасности и можно ли полагаться на гарантии, которые дают США и Европа.

"Я бы не рассчитывал на прорывные решения в Париже, но очень хорошо, что Украина является двигателем таких собраний. Именно вопрос Украины является краеугольным камнем, который заставляет всех собираться, садиться за один стол и думать над решением важных вопросов", – добавил Сергей Кузан.

Главные заявления во время встречи "коалиции желающих":