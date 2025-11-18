Придет ли резкое похолодание в Украину вскоре

Резкого похолодания в Украине синоптики пока не прогнозируют. Несмотря на это, температурные показатели в большинстве областей все же снизятся.

Местами в ночные часы будут морозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Зима уже близко: во Львове, Буковеле и на Прикарпатье выпал снег

Как изменится температура в Украине?

В Украине с 19 по 20 ноября синоптики прогнозируют от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза в ночные часы. Днем столбики термометров будут показывать от 2 до 9 градусов тепла. Но в некоторых регионах будет теплее.

В южных и восточных областях в эти дни температура воздуха составит от 3 до 9 градусов тепла ночью, днем будет от 8 до 15 градусов тепла. В Крыму воздух прогреется, и местами возможно до 20 градусов тепла.



Прогноз погоды в Украине на 19 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

В то же время в Карпатах ожидается от 4 до 9 градусов мороза ночью, в дневные часы синоптики прогнозируют 0 градусов. Уже на следующий день, 21 ноября, температура воздуха значительно снизится в западных областях.

Там в течение суток будет от 0 до 5 градусов тепла. В южных и юго-восточных регионах ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла. В течение дня на этой территории синоптики прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла.

В Крыму в свою очередь пригреет до 20 градусов тепла. Во всех остальных регионах в течение пятницы в ночные часы ожидается от 1 до 6 градусов тепла, днем температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла.



Прогноз погоды в Украине на 21 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозировали?