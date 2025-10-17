Украина точно победит в войне с Россией. Эта победа будет заключаться в том, что наше государство сохранит свой суверенитет, независимость и навсегда оставит в прошлом "русский мир".

Однако для этого требуется уменьшение интенсивности боевых действий. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил дипломат, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что принципиально важно?

Дмитрий Кулеба отметил, что дальше Украина будет решать вопрос о потерянных территориях. Очевидно, что часть из них останется под оккупацией. Однако впоследствии все будет хорошо.

Но мы еще не там. Я не знаю, не вижу, где этот конец. Индикатором того, что что-то начало меняться, станет уменьшение интенсивности боевых действий. Это принципиально важный момент,

– подчеркнул он.

Это произойдет в результате санкций против России, дипломатии, мощного оружия и так далее. Но когда можно будет наблюдать, что понемногу боевые действия угасают, тогда можно будет сказать, что наше государство стало на какой-то путь.

Я очень ценю работу, которую люди делают во всех странах, чтобы не было хуже. Но если объективно, лучше не стало. Ни по сравнению с тем, что было в начале года, ни с тем, что было в прошлом году. Но хочу, чтобы никто не сомневался в том, что мы выгребем из этой войны, будем жить. В конце концов, у нас все будет хорошо, – добавил дипломат.

