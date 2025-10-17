Україна точно переможе у війні з Росією. Ця перемога полягатиме у тому, що наша держава збереже свій суверенітет, незалежність і назавжди залишить у минулому "рускій мір".

Однак для цього потрібне зменшення інтенсивності бойових дій. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив дипломат, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що принципово важливо?

Дмитро Кулеба зазначив, що далі Україна буде розв'язувати питання щодо втрачених територій. Очевидно, що частина з них залишиться під окупацією. Однак згодом все буде добре.

Але ми ще не там. Я не знаю, не бачу, де цей кінець. Індикатором того, що щось почало змінюватися, стане зменшення інтенсивності бойових дій. Це принципово важливий момент,

– підкреслив він.

Це станеться внаслідок санкцій проти Росії, дипломатії, потужної зброї і так далі. Але коли можна буде спостерігати, що потрохи бойові дії згасають, тоді можна буде сказати, що наша держава стала на якийсь шлях.

Я дуже ціную роботу, яку люди роблять в усіх країнах, щоб не було гірше. Але якщо об'єктивно, краще не стало. Ані у порівнянні з тим, що було на початку року, ані з тим, що було минулого року. Але хочу, щоб ніхто не сумнівався у тому, що ми вигребемо з цієї війни, будемо жити. Зрештою, у нас все буде добре, – додав дипломат.

Що зараз відбувається на фронті?