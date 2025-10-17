Однак для цього потрібне зменшення інтенсивності бойових дій. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив дипломат, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Що принципово важливо?
Дмитро Кулеба зазначив, що далі Україна буде розв'язувати питання щодо втрачених територій. Очевидно, що частина з них залишиться під окупацією. Однак згодом все буде добре.
Але ми ще не там. Я не знаю, не бачу, де цей кінець. Індикатором того, що щось почало змінюватися, стане зменшення інтенсивності бойових дій. Це принципово важливий момент,
– підкреслив він.
Це станеться внаслідок санкцій проти Росії, дипломатії, потужної зброї і так далі. Але коли можна буде спостерігати, що потрохи бойові дії згасають, тоді можна буде сказати, що наша держава стала на якийсь шлях.
Я дуже ціную роботу, яку люди роблять в усіх країнах, щоб не було гірше. Але якщо об'єктивно, краще не стало. Ані у порівнянні з тим, що було на початку року, ані з тим, що було минулого року. Але хочу, щоб ніхто не сумнівався у тому, що ми вигребемо з цієї війни, будемо жити. Зрештою, у нас все буде добре, – додав дипломат.
Що зараз відбувається на фронті?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби було зафіксовано 178 бойових зіткнень. Найбільше ворожі сили штурмують на Покровському напрямку.
Аналітики DeepState повідомляють, що росіяни просунулись поблизу трьох сіл Запорізької області. Мовиться про населені пункти Полтавка, Новоіванівка та Малинівка.
Водночас Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські військові мають успіх на Запоріжжі. Зокрема, наші захисники просунулись на більш ніж три кілометри поблизу Оріхова.